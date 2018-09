Repartir a parts iguals entre les set parròquies la part dels diners de les transferències que ha quedat tombada a causa de la sentència del Tribunal Constitucional. Aquesta és la base de la solució que Govern i comuns van posar sobre la taula aquest dimecres en la primera trobada entre els diversos òrgans institucionals. Això vol dir que els 4,4 milions d'euros que han quedat invalidats arran de la suspensió de diversos articles de la llei, es repartirien a parts iguals per les set parròquies, és a dir, prop de 630.000 euros més per cada comú.

Aquesta nova bossa de diners, segons ha explicat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, se sumaria en l'article 8 de la llei. Aquest punt ja preveu que una tercera part dels diners corresponents al 80% del total i que es reparteixen segons criteris d'imputació general, es reparteixin a parts iguals. Segons Torres, en la base de la solució tots els comuns hi van estar d'acord, però encara falta que cada parròquia validi la proposta i es tornin a reunir amb el Govern per tirar-la endavant. “Només caldria suprimir els articles inconstitucionals i ampliar el percentatge de repartició a parts iguals”, ha exemplificat el cònsol. Per tant, amb aquesta fórmula que hi ha sobre la taula, els diners ja no es repartirien en funció de les polítiques sostenibles impulsades pels comuns ni en relació a la inversió racional a través de compromisos adquirits com el desenvolupament de separativa d’aigües o de cadastre, sinó a parts iguals.

Aquesta possible solució també ha estat confirmada per la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, en declaracions als mitjans durant la clausura del congrés de neu i muntanya.