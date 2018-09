Andbank presenta el Torneig de Golf Andbank 2018, que arriba a la 18a edició. Aquest any se celebraran set proves locals que es disputaran en diferents localitzacions de la geografia espanyola, dues de les quals es troben a Catalunya, una més que l'any passat.

Pel que fa a la part tècnica, es disputaran en les categories inferior i superior, limitades a handicap 26,4 per homes i 36,4 per dones. Les proves es jugaran en la modalitat d'Stableford individual, amb sortida Shotgun. Hi haurà premis a la bola més propera (Approach) i al 'drive' més llarg en les categories masculina i femenina. Els premis de cada prova es donaran al primer, segon i tercer de cada categoria (inferior i superior) i al primer de la categoria Scratch.

Segons Josep Maria Cabanes, sotsdirector general d’Andbank, “podem constatar any rere any la consolidació del prestigi nacional i internacional del torneig d'Andbank, això l’ha convertit en una cita esportiva ineludible dintre del calendari golfístic de molts aficionats”. Per a Gerard Rieger, president del Club de Golf Principat, “el torneig d'Andbank ja és un referent per a molts dels nostres jugadors, la qualitat dels camps escollits sempre ha estat molt bona i estem contents de tornar a col·laborar junts”.

L'esdeveniment comptarà, un altre any, amb la col·laboració de diverses gestores que han volgut tornar a participar amb nosaltres coneixent el prestigi del torneig d'Andbank. Les gestores són Blackrock, Franklin Templeton Investments, Invesco, Vontobel, BMO Global Asset Management, Allianz Global Inverstors, Carmignac i Amundi Asset Management.

La primera de les proves se celebrarà el 21 d’abril al Real Club de Golf Cerdanya, que ha esdevingut un clàssic en l’obertura del Torneig de Golf Andbank. El torneig 2017 es va disputar en sis camps de diferents localitats del país veí en les quals hi van participar més de 580 jugadors, un “gran èxit” d’assistència atesa la limitació de places establerta a cada camp.