La segona jornada del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya s'ha iniciat aquest dijous a primera hora del matí amb una sessió centrada en com millorar la qualitat de la destinació. D'entre les propostes plantejades pels experts participants, s'ha posat sobre la taula la importància de crear segells de qualitat, com per exemple de destinació familiar, per donar “garantia als visitants”, ha defensat la directora adjunta de la Federació Suïssa de Turisme, Chantal Beck. Beck ha posat com a exemple d'èxit els 'labels' que s'apliquen a Suïssa, i que s'han de renovar cada cert temps després de superar el control d'auditors. Per la seva part, el director de l'Institut de recerca del turisme de Nova Zelanda, Simon Milne, ha plantejat la idea més transgressora de totes pel que fa a l'objectiu de la qualitat turística. Més enllà de posar el focus d'atenció en el visitant, aquest s'ha de centrar en la comunitat que rep aquests turistes. I aquest “és el repte” amb el que es treballa al país neozelandès.

“La comunitat ha de ser conscient del turisme i l'ha d'acceptar”, ha defensat Milne, i les estratègies s'han de desenvolupar entorn d'ell si es volen allargar els beneficis de la indústria del turisme, també en termes de sostenibilitat, ha defensat. En aquest sentit, el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, que ha actuat de moderador a la sessió, ha celebrat que el Principat tingui aquesta línia de treball garantida. A Andorra “l'hospitalitat està al nostre ADN”, ha defensat, ja que la població té “assumit” que l'economia del país depèn del turisme. Per tant, “tots som ambaixadors de casa nostra quan ens arriben turistes i visitants”, ha opinat. El possible rebuig al turisme, ha afegit Torres, s'està donant a destins on el creixement de visitants ha estat molt brusc, “però no és la situació a d'aquí”.

També dins de la sessió de treball d'aquesta segona jornada del congrés, s'ha posat sobre la taula com a element per comprovar la qualitat de les destinacions, el que diuen les opinions fetes a les plataformes en línia de contractació com Booking o TripAdvisor. En aquest punt hi ha hagut certa discussió, també amb el públic, ja que s'ha posat en qüestió la fiabilitat dels comentaris dels que escriuen. Una discussió a la qual s'ha volgut sumar el ministre de Turisme, Francesc Camp, exercint com a públic. Camp ha defensat la “fiabilitat” d'aquestes valoracions, tenint en compte que les empreses “tenen algoritmes per detectar” opinions falses o de clients que no han estat a l'hotel en concret. I en qualsevol cas, si hi ha opinions incorrectes, aquestes “són minoritàries”. Precisament ha recordat que un dels elements per definir les estrelles d'un hotel que planteja la Llei d'allotjaments turístics és l'opinió de les plataformes en línia, criteri que ha defensat i lloat.

En qualsevol cas, ha recordat el ministre, si els hotelers no estan d'acord amb la valoració a través d'Internet, poden demanar una segona opinió. Aquesta es farà mitjançant enquestes convencionals als clients, o a través de la figura del 'Mistery Guest', que visita l'establiment sense previ avís ni identificar-se.