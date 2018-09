'Global Banking & Finance Review' ha reconegut per sisè any consecutiu Crèdit Andorrà com a millor banc en banca privada a Andorra. A aquest guardó se suma també el premi al millor banc en RSC 2018 al Principat, que l’entitat rep per quart any gràcies a la seva política de responsabilitat social. La publicació financera atorga aquests premis en reconeixement d’aquelles companyies que es distingeixen per la seva experiència, innovació i una feina destacada dins del sector a escala internacional.

Els premis avalen el model de gestió de Crèdit Andorrà, que té com a grans eixos vertebradors el bon govern, la responsabilitat i el servei al client i al país. El premi ha reconegut l’estratègia de Crèdit Andorrà d’equilibri entre el lideratge del negoci a la plaça andorrana i la consolidació de l’estratègia d’expansió internacional a Europa i Amèrica, amb un projecte de 'Wealth Management basat' en serveis 'boutique' de banca privada i gestió d’actius. El grup s’ha reforçat amb la consolidació de Luxemburg com a plataforma per a la creació i la gestió de vehicles d’inversió.

Cal assenyalar també l’impuls a la innovació i la transformació digital que l’entitat està aplicant en el seu model de negoci. Crèdit Andorrà està immers en un procés de digitalització de productes i serveis per donar resposta a les noves necessitats del mercat i als nous perfils de clients. El compromís a llarg termini de Crèdit Andorrà amb el país i la societat a través de la política de responsabilitat social és un element especialment valorat per la publicació. En aquest sentit, el guardó és un reconeixement a les iniciatives educatives, socials i culturals de la Fundació Crèdit Andorrà, així com a l’adhesió del banc al Pacte Mundial de les Nacions Unides i l’adopció de l’Agenda 2030, 'Transformar el nostre món', per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Crèdit Andorrà ha assumit sis dels ODS: salut i benestar (ODS 3), educació de qualitat (ODS 4), treball decent i creixement econòmic (ODS 8), indústria, innovació i infraestructures (ODS 9), producció i consum responsables (ODS 12) i acció pel clima (ODS 13). Hi dona resposta a través del programa d’accions del banc i de la Fundació, i amb l’aplicació del Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA).

Crèdit Andorrà és l’únic banc d’Andorra classificat en el rànquing anual Top 1000 que elabora el grup Financial Times i que engloba les principals entitats financeres a escala mundial classificades sobre la base de la seva capitalització (The Banker edició juliol 2017). A més, The Banker del grup Financial Times ha designat Crèdit Andorrà com a Banc de l’Any d’Andorra 2017. També ha rebut el premi a la millor banca privada d’Andorra 2017 que atorguen de manera conjunta les publicacions The Banker i PWM.