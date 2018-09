Encamp s'ha sumat, un any més, a la celebració del Dia mundial de la poesia, que es commemora cada 21 de març. Una cinquantena de persones han assistit, aquest dimecres al vespre, a l'acte que s'ha realitzat a la sala d'exposicions del comú encampadà, encapçalat per la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i la cònsol menor d'Encamp, Esther París. Enguany s'ha volgut donar protagonisme als treballs d'artistes andorrans i a l'obra de la poetessa Montserrat Abelló, coincidint que aquest 2018 es commemora el centenari del seu naixement.

L'acte ha començat amb lectures de poemes a càrrec d'alumnes del Voluntariat per la llengua, que des de l'any 2012 participen en aquesta diada. En aquesta ocasió, les parelles lingüístiques adultes han llegit poemes de Mercè Aznar i Eva Arasa, premiades en les darreres edicions del Concurs de poesia Miquel Martí i Pol. Pel que fa als voluntaris i aprenents de català més joves del col·legi María Moliner, han recitat poemes d'Albert Ruiz Feijóo i de Montserrat Casanoves Monmany, premiats en el mateix certamen. La voluntat dels organitzadors és aprofitar la celebració del Dia de la poesia per donar visibilitat a poetes andorrans que han estat premiats en diverses edicions del concurs Miquel Martí i Pol.

La segona part de l'acte ha girat al voltant de l'obra de la poetessa Montserrat Abelló, amb la representació de l'espectacle poètic musical 'Espero meravelles', interpretat pels artistes Mirna Vilasís i Xavi Múrcia. Aquest 2018, a més, es compleixen cent anys del naixement de l'escriptora catalana. Vilasís ha explicat en declaracions a l'ANA que va conèixer personalment Abelló, la seva poeta preferida, alhora que un referent de les lletres catalanes. Totes dues van treballar plegades per fer realitat 'Espero meravelles', un disc dedicat íntegrament a la poetessa, a qui l'artista va demanar que escollís els seus poemes preferits. “Era com la seva darrera antologia poètica”, ha dit, tot i que, malauradament, no la va poder veure acabada, ja que Abelló va morir quan faltaven pocs poemes per musicar, fent, però, el que més li agradava: escriure.

Aquest dimecres, els assistents a l'acte de celebració del Dia mundial de la poesia han pogut gaudir de la interpretació completa del disc 'Espero meravelles', de la mà de la vocalista Mirna Vilasís i el música Xavi Múrcia. Durant una estona, plegats han intentat transportar l'essència de les obres de Montserrat Abelló al Principat, en la que ha estat la primera representació de l'espectacle fora de Catalunya. “Ens venia molt de gust venir a Andorra”, ha manifestat Vilasís.

Per setena vegada, el Servei de Política Lingüística i la biblioteca pública del Govern han col·laborat amb el departament de Cultura del comú d'Encamp per organitzar aquest esdeveniment, que ha finalitzat amb un refrigeri per a tots els assistents.