Les previsions per a aquesta Setmana Santa són que puguin arribar al país un total de 88.000 vehicles, 63.600 dels quals per la frontera del riu Runer i els 24.400 restants per la francesa. Així ho ha detallat el ministre portaveu, Jordi Cinca, que ha destacat que s’espera que aquest sigui un bon període quant a l’afluència de turistes, tenint en compte que “cau aviat” en el calendari i que hi ha molta neu.

Tal com ha destacat Cinca, durant el consell de ministres d’aquest dimecres s’ha comentat el dispositiu especial de trànsit que es posarà en marxa des del 29 de març i fins al 2 d’abril, amb la voluntat d’evitar al màxim els embussos.

Segons ha posat en relleu el portaveu de l’executiu, les principals mesures consistiran en alliberar el carril bus, fer dispositius especials a la tarda coincidint amb el tancament de les estacions d’esquí, prohibir la circulació als vehicles de més de 19 tones a partir de Dijous Sant a les 16.30 hores i crear un carril doble de sortida del país entre l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella i fins a la frontera del riu Runer, a partir del dissabte.

Tal com informen des de l’executiu, s’espera que les hores de més volum d’entrada sigui a les dues fronteres, a partir de les nou del matí i fins al migdia, mentre que pel que fa a la sortida, s’espera que siguin complicades a les tardes, excepte el diumenge 1 d’abril, quan ja s’espera força trànsit a partir del matí. També s’ha informat que els punts conflictius de la xarxa viària i sobre els quals es posarà una atenció especial són la rotonda del quilòmetre zero, la de la Margineda, la travessia de Sant Julià de Lòria, la frontera hispanoandorrana, la travessia de Soldeu i de Canillo, els aparcaments del Tarter, la rotonda del Funicamp, i la frontera francoandorrana. Finalment, altres zones conflictives poden ser la rotonda de la Dama de Gel, la zona del Prat del Colat, la travessia de la Massana, i els carrers Valira i Unió.

El ministre portaveu ha destacat que des de Mobilitat informaran en tot moment de l'estat del trànsit a través dels panells a les carreteres, les xarxes socials, la pàgina web i via telefònica.