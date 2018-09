Al marge de si finalment el cap de Govern, Toni Martí, decideix avançar les eleccions generals, els comicis cada vegada estan més a prop (previstos, en principi, per la primavera del 2019) i l'actual partit que dona suport al Govern, Demòcrates per Andorra (DA), encara no té un candidat a Cap de Govern escollit. Les apostes estan obertes, i sobre la taula hi ha, diversos noms entre els quals, el del ministre de Finances, Jordi Cinca. Davant d'aquesta exposició, el mateix ministre ha expressat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que aquesta situació no s'ha tingut mai en compte, ni dins del Govern ni tampoc del partit. “No tinc en el meu horitzó ser candidat a cap de Govern, no he posat el meu nom sobre la taula ni tampoc me l'han demanat”, ha sentenciat Cinca. El ministre portaveu ha indicat que en els darrers set anys la seva cartera ha estat sota molta pressió, sobretot per l'afer BPA i no té “l'especial predilecció per continuar fent política a curt termini”.

Pel que fa al candidat de DA, Jordi Cinca s'ha mostrat molt tranquil i ha apuntat que el partit “no cal que es centri ara exclusivament en aquesta qüestió, arribat el moment DA tindrà candidat”. El ministre també ha expressat que els darrers anys de govern són un gran aval pel futur candidat, “caldrà matitzar el programa electoral perquè tingui personalitat pròpia, però això no requereix un any de feina”, ha puntualitzat.

La possible dimissió de Saboya fa riure el consell de ministres



“Hem pogut riure una estona a primera hora del matí llegint la premsa”. Amb aquest sarcasme, el ministre portaveu ha volgut tancar la porta a qualsevol especulació en relació a una possible dimissió de l'actual ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya. Segons ha recollit aquest dimecres el Diari d'Andorra, Saboya s'estaria plantejant deixar l'executiu a causa d'una mala relació amb el Cap de Govern, Toni Martí. El titular de Finances ha entrat al tall i ha negat qualsevol possibilitat de renuncia. “En res a canviat l'actitud del ministre, malgrat canviar la cartera d'Afers Exteriors a mitja legislatura, la relació entre ambdós tampoc ha variat respecte l'inici”, ha dit Cinca. “No hi ha cap voluntat de plegar, més enllà de quan acabi la legislatura, que tots deixarem les nostres funcions actuals”.