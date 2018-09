La competència entre destinacions de muntanya cada cop és més intensa. D'aquí que els allotjaments hagin de buscar la manera de diferenciar-se dels seus competidors i oferir productes innovadors per atraure nous clients. Per aconseguir-ho, el CEO de Daguisa Hotels Andorra, Jordi Daban, ha defensat aquest dimecres, en una ponència al 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, que les marques internacionals s'incorporin en destins de muntanya, ja que els 'partners' locals són els millors coneixedors del sector i del lloc. Daban ho ha definit com una “necessitat mútua” perquè “nosaltres els necessitem a ells per poder-nos internacionalitzar i ells ens necessiten a nosaltres per poder posicionar-se a d'altres destinacions”. El congressista andorrà ha puntualitzat, en declaracions a la premsa, que l'aportació que pot fer una marca local de manera individual és molt més minsa que la que pot incorporar una cadena internacional, amb capacitat per desenvolupar nous productes i invertir. D'aquí la necessitat de promocionar aquesta simbiosi entre ambdues marques. Mentre que la marca internacional pot aportar visibilitat i posicionament a nivell mundial, credibilitat, un ampli coneixement del sector i nous canals de comercialització que ajudin a arribar més lluny, la marca local és més forta pel que fa a coneixement del mercat propi, de l'estacionalitat, del país i els seus principals clients i de la legislació.

Preguntat pel que s'hauria de diferenciar Andorra de la resta de destins de muntanya, Jordi Daban creu que caldria posar l'accent en l'experiència i en el fet d'unir diverses oportunitats d'oci, a banda de l'esquí, com ara les compres, el termalisme i la gastronomia, entre d'altres atractius, i oferir-les al client com un conjunt. En aquest sentit, la directora de Màrqueting i Vendes d'Harriniva Hotels & Safaris, Niina Pietikäinen, ha presentat l'experiència d'acampar mentre contemples una aurora boreal, a la Lapònia finlandesa.

Sobre la proliferació dels apartaments turístics, el CEO de Daguisa Hotels Andorra no s'ha mostrat preocupat perquè ha explicat que es tracta d'una tipologia de client diferent de la dels hotels i que és un error voler competir en preus amb aquests allotjaments i voler repartir-se els mateixos clients. “Hem de trobar la simbiosi i que tots puguem col·laborar” per tal d'aconseguir nous clients, ha dit Jordi Daban, ja que a una família nombrosa potser li convindrà més allotjar-se en un apartament, mentre que una parella apostarà abans per un hotel.

En una altra línia, el responsable del departament de Desenvolupament i Disseny de Canals Digitals de Mèlia Internacional Espanya, David Benito, ha explicat com el seu grup ha apostat per la transformació digital i ha aconseguit que la pàgina web i l'aplicació mòbil siguin la porta d'entrada de la majoria dels seus clients. Tradicionalment, Melià havia estat una companyia molt 'turoperada'. Ara, gràcies a la capacitat de segmentació, ha atret nous clients i de perfils diversos, no només familiar, que era el majoritari. Benito ha dit que la clau és no fixar-se en els altres i veure què vol un exactament, a quins mercats vol arribar i quins són els més favorables per atacar.