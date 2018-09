Tot i que havien anunciat que presentarien una demanda contra el decret de serveis mínims acordat pel Govern, finalment els sindicats han pres la decisió de no fer-ho aconsellats pel seu advocat. D’aquesta manera, van tractar amb el seu lletrat aquest dimarts les opcions que tenien per presentar aquesta demanda. Després d'avaluar-ho, van decidir que no emprendran aquesta línia ja que es considera que no tindria sentit presentar una demanda per un decret que va ser d’aplicació en uns dies concrets, dijous i divendres, ja que es podria considerar que ha prescrit.

La voluntat, segons ha destacat un dels portaveus dels sindicats de treballadors públics, Gabriel Ubach, és que de cara a possibles aturades futures els sindicats facin una proposta de serveis mínims i que es pugui consensuar amb el Govern, tenint en compte que els que es van fixar per a dijous i divendres de la setmana van ser considerats excessius. Si aquest consens no fos possible, llavors sí que emprendrien accions legals.

Ubach ha destacat que continuen esperant que el Govern faci alguna mena d’acostament als sindicats per poder negociar canvis a la Llei de la Funció Pública, ja que el ministre portaveu va destacar que els ponts de diàleg continuen estan oberts. “Diuen que hi ha encara ponts oberts, doncs llavors que els travessin”, ha manifestat Ubach, recordant que donen de marge fins divendres a l’executiu per fer algun gest. Si no es dona, emprendran altres accions de protesta i no es descarta que durant la Setmana Santa hi pugui haver una nova convocatòria de vaga.