El XIV Cicle ONCA al Palau presenta el programa 'Cordes a l'aire' aquest dijous, dia 22. El concert el protagonitzaran Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach i un quartet de corda de l'ONCA, format per Pere Bardagí i Sergi Claret (violins), Joan Fèlix (viola) i Sylvie Reverdy (violoncel).

El sextet té els seus orígens en el duo Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, al qual s'ha unit un quartet de corda de l'ONCA. El projecte es va estrenar el mes de juny del 2015 al CAT (Centre Artesà Tradicionàrius) de Barcelona i, posteriorment, es va interpretar a Andorra el 21 de juliol de 2015 en el cicle ONCA Bàsic i, en una segona funció, el 29 de juny de 2016, amb motiu del Concert Jardins Casa de la Vall. Amb arranjaments de Jack Tarradellas, Joan Albert Amargós, Pere Bardagí i altres de propis de la formació de veu i guitarra, el quartet de corda s'endinsa en les obres del duo i dona una nova dimensió al seu repertori habitual. Des de versions d'estils molt diversos fins a les cançons pròpies, les cordes acompanyen l'univers intimista de les solistes, que se situa entre la cançó melòdica, el bolero, el flamenc i el pop.

El duo Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach es va crear fa tres anys. Des d'un primer moment van sentir ganes de recórrer plegades un tram de la seva carrera musical. El resultat de la seva feina és 'A solas', un primer disc conjunt que explora sonoritats d'arreu. Per a l'enregistrament del projecte varen decidir portar les seves cançons a diversos indrets (una fàbrica abandonada, un bosc, una cova…), perquè cada cançó agafés una sonoritat particular. El disc es converteix en un diari sonor enregistrat durant un any. Les influències del duo són múltiples i queda reflectit en la seva música (flamenc, bolero, pop, folk…). Per a elles la música és una bona manera d'aproximar-se a diferents mons per conformar-ne el propi. Durant aquests tres anys han presentat el seu disc pel Canadà, Xile, França, Estònia i diversos territoris de la Península. Després de les seves experiències anteriors en grups com Cheb Balowski o Las Migas, han decidit emprendre un camí conjunt en què la intimitat i la curiositat tenen gran protagonisme.

El Cicle ONCA al Palau finalitzarà el 12 d'abril amb l'ONCA & Abel Tomàs, que per segon any consecutiu serà el concertino director convidat. L'orquestra estrenarà 'Les set últimes paraules de Jesucrist a la Creu', de Joseph Haydn (1732-1809), interpretació en què participarà el poeta Josep Pedrals.

Les entrades per als concerts del XIV Cicle ONCA al Palau estan a la venda a les taquilles del Palau de la Música Catalana i al web www.palaumusica.cat, a un preu de 12 euros per concert. L'ONCA és una formació impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà.