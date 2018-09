MoraBanc ha llançat una versió de la seva aplicació MoraBanc App específica per a dispositius iPad. Es tracta d'una aplicació que permet als usuaris de la banca en línia accedir a tots els detalls, les operatives i la informació disponibles a la versió web anomenada MoraBanc Online, en total, més de 300 funcionalitats. Aquesta nova aplicació, especialment dissenyada per a les tablets amb sistema iOS, amplia l'oferta de banca mòbil de MoraBanc, que ja comptava amb una aplicació per a mòbils i una completa web que incorporen tecnologies d'última generació, com ara la Intel·ligència Artificial.

Ara, els usuaris de MoraBanc Online podran, a través de l'aplicació per iPad: consultar i operar amb comptes: transferències i traspassos, canvis de divisa, sol·licitud de talonaris de xecs i altres operatives; consultar i operar amb targetes: pagament avançat, traspàs de límit de crèdit a compte corrent, canvi de modalitat de pagament, bloqueig de targeta i altres operatives; consultar les domiciliacions i fer devolucions dels rebuts domiciliats; fer seguiment i operativa d'inversions en valors; consultar els principals mercats amb el Broker Online; gestió de remeses de càrrec i d'abonament; accedir a les consultes i operatives de la resta de famílies de productes (Assegurances, Estalvi, Finançament, etc.); contactar amb el seu gestor en un sol clic, i accedir a la ubicació de la xarxa d’oficines i caixers de MoraBanc a través d'un mapa geolocalitzat.

La nova versió per iPad de MoraBanc App ofereix als clients de MoraBanc una nova opció per a gestionar les seves finances, de forma intuïtiva, flexible i propera, aprofitant al màxim les funcionalitats del seu iPad. Tot, des d'un entorn personalitzat i adaptat al perfil del client, amb una de les operatives més completes i modernes del mercat. MoraBanc Digital és el projecte de banca en línia de l'entitat que es va llançar el 2016 amb una important inversió amb l'objectiu d’esdevenir líder del sector en aquest camp.

La plataforma digital de MoraBanc és cabdal dins del seu pla estratègic i de transformació. Una aposta per la modernització que ha estat favorablement acceptada pels clients, fent evident que l'eina respon a les necessitats digitals creixents dels usuaris.