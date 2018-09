Demòcrates per Andorra (DA) ha celebrat aquest dimarts la sisena jornada monogràfica per a militants dedicada, en aquesta ocasió, a conèixer i analitzar el conjunt de mesures que el Govern ha treballat durant els darrers mesos per tal de pal·liar la manca d’habitatges de lloguer i les conseqüències que aquesta conjuntura té sobre el mercat. Un cop finalitzada la trobada des de DA han emès un comunicat en què avalen la feina feta i posen en relleu que entenen que el plantejament del Govern s’ha fet “des d’una perspectiva àmplia que té en compte aquells elements en els quals cal actuar per tal de revertir la situació i consolidar un entorn estable”.

L’encarregat de donar les explicacions sobre la feina feta ha estat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, qui ha detallat les accions previstes. Tal com ja va avançar en seu parlamentària, es tracta del conjunt de mesures acordades amb els cònsols que ja s’han començat a treballar. La feina s’està portant a terme des de tres ministeris diferents –Interior, Ordenament Territorial i Finances– i un cop estiguin enllestides se sotmetran a consideració dels comuns per tal que, una vegada validades, puguin incorporar-se en una llei òmnibus.

Davant els militants de la formació, Espot ha detallat cinc mesures concretes que pretenen abordar la situació actual des de diferents fronts. Per una banda, es proposa el fraccionament del pagament de la cessió econòmica de sol urbà consolidat en aquells casos en què s’hi contempli la construcció d’habitatges destinats al mercat de lloguer, també amb la possibilitat de fer extensiu als promotors aquest fraccionament al pagament de l’impost comunal sobre la construcció. Una segona línia d’acció és la que contempla mesures per al foment de la rehabilitació d’edificis, sempre i quan la finalitat sigui que es destinin al mercat de lloguer. Segons Espot, en aquest punt es pot plantejar una rebaixa de les exigències normatives en els edificis de lloguer existents, d’una banda, i plantejar l’autorització d'obres de rehabilitació integral d’edificis que estiguin fora d’ordenació si l’objectiu és posar habitatge de lloguer al mercat, de l’altra.

En matèria impositiva, una altra de les mesures previstes és la creació d’una nova figura tributària que permeti gravar els pisos buits, a partir d’uns criteris objectius que ja s’han consensuat amb els comuns, així com l’aplicació de rebaixes sobre l’ITP i l’IGI. Finalment, el titular d'Afers Socials també ha anunciat la conveniència de crear o fer extensiva als habitatges d’ús turístic una figura impositiva equivalent o superior a l’import de l’impost sobre els rendiments arrendaticis.

La sessió s’ha tancat amb un debat posterior a l’entorn de l’abast i l’impacte que poden arribar a tenir el conjunt de mesures que s’han treballat prenent consciència de la complexitat que suposa actuar en aquest àmbit.