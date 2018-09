Un total de 400 nedadors de quinze clubs participaran aquest dissabte en el 25è Míting de natació que se celebra al Complex esportiu i sociocultural d'Encamp, un esdeveniment del qual el Club Natació d'Encamp n'és l'amfitrió, coincidint també amb el seu 25è aniversari. La xifra de participants ha batut el rècord, ja que s'ha assolit el màxim permès per capacitat de les instal·lacions. A més dels nedadors, també hi participaran una cinquantena de persones entre àrbitres, tècnics i organització. El conseller d'Esports encampadà, Xavier B. Fernández Carrió, ha destacat que l'esdeveniment és el que té més assistència, a més de la Travessa d'estiu, i per a la parròquia es tradueix en pernoctacions i consum en els establiments comercials i de restauració.

Quant al míting, la presidenta del Club Natació Encamp, Elsa Rigau, ha explicat que hi haurà un total de sis categories repartides en prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, júnior i absolut, que comença als 8 anys d'edat. Tots els participants hauran de disputar proves eliminatòries: d'una banda, la de 100 metres estils per a totes les categories, d'on sortiran els sis primers classificats que disputaran les finals en una prova de 200 metres estils, exceptuant la categoria prebenjamina, que realitzarà la prova de 100 metres com a final directa. Tanmateix, hi haurà una prova de relleus per equips, tant en masculí com en femení.

En total, hi participaran quinze clubs, cinc dels quals són del país (Cleser, Sant Julià, Serradells, Escaldes i Encamp) i deu de fora (CN Sant Boi, Esplugues, CN Molins de Rei, Granollers, CN Berga Tossalet, CN Berga Ressort, Atletismo Huesca, CN Viladecans, Cabrera de Mar i Puigcerdà).

Com a novetat, el director del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp, Ignasi Vinós, ha revelat que per a la competició s'instal·larà un sistema digital de cronometratge, ja que el sistema manual utilitzat fins ara no era precís, i la fiabilitat de les marques és indispensable.