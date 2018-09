Els usos tradicionals de les plantes a Andorra ha estat majoritàriament el medicinal, si bé se n’han documentat d’altres com lúdics (joguines per als infants), per a la construcció, per a combustible i fins i tot per fumar. Així ho ha explicat aquesta tarda l’investigador del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma), Manel Niell, en una conferència titulada ‘Usos i costums associats a les plantes a Andorra’, que ha ofert a L’espai de la Fundació Crèdit Andorrà. Niell s’ha centrat, en la xerrada que ha ofert davant una trentena d’assistents, en els usos medicinals, els alimentaris i per fer begudes.

L’investigador ha explicat que des del Cenma es va impulsar un estudi per al qual van tenir en compte les entrevistes amb la gent gran i que va poder determinar que els usos que hi havia a Andorra eren molt similars als que es donen al Pirineu en general, arran de l’intercanvi que hi ha hagut entre les diferents poblacions. De totes maneres, es va trobar una, la salsafraja, que era molt utilitzada a Andorra i no tant a d’altres indrets i que es feia servir com a digestiva, en casos d’indigestió. Altre plantes, com el timó, el saüc o la pinya d’avet es feien servir de manera molt similar a la de la resta de la serralada.

Niell ha destacat que es recuperen certs usos, com els medicinals, que es van anar perdent tot i que en una època era més fàcil que la gent tingués aquestes plantes a l'hort que fer ús de certs medicaments. També es nota una certa recuperació de les alimentàries, que també van “decaure”. Malgrat tot, fa una crida a vigilar ja que “moltes són molt fortes” i poden actuar provocant, fins i tot, intoxicacions. Per això creu que cal que es coneguin “i que es facin servir d’una manera crítica”.

També ha explicat que algunes plantes, arran dels canvis dels usos del sòl, han desaparegut o han vist reduïda la seva àrea de distribució. Això ha passat, per exemple, en aquelles lligades als usos ramaders.

Aquesta activitat s’emmarcava en el cicle ‘Envelliment saludable’ i estava adreçada a persones majors de 60 anys.