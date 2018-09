Andorra comptarà el curs vinent, 2018-2019, amb un centre educatiu d’ensenyament britànic. Amb la mateixa metodologia d’ensenyament i projecte educatiu que el que segueixen els alumnes del Regne Unit. Serà com “una escola de Londres, però a Andorra”, ha explicat el director general acadèmic d’aquest nou centre, Howard Thomas. Es tracta del British College, que ja té diversos centres de característiques similars a Espanya, i que s’ubicarà a les instal·lacions on fins ara hi havia l’alberg de la Comella. Aquest dimarts al migdia ha tingut lloc al comú d’Andorra la Vella la signatura per a la concessió de les instal·lacions, per 3.800 euros mensuals més variables en funció de la facturació del centre. La cònsol major, Conxita Marsol, ha estat l'encaregada de formalitzar l'acord.

Malgrat que el conveni no s’ha formalitzat fins aquest dimarts, els socis del British College ja han iniciat reunions informatives per explicar el projecte educatiu a les famílies del país. Unes reunions que han rebut un gran interès, ha assegurat el director general del British College a Andorra, Rafael Valverde, com ho demostra el fet que fins la data ja han rebut més de vint sol·licituds d'inscripció per al proper curs. Ofereixen fins a 150 places, per a educació infantil i primària, és a dir per a nens i nenes dels 3 als 12 anys. La idea és anar avançant els propers cursos fins arribar als 18 anys, i per tant preparar els joves del país per accedir a la universitat.

En aquest sentit, Thomas ha garantit que els títols que es donarà als alumnes del British College són “perfectament homologables” i donen “accés a totes les universitats del món”. De fet, ha explicat que els alumnes del British College de Còrdova, amb el qual s’ha inspirat el projecte andorrà, no han de fer la selectivitat a Espanya i entren directament a la universitat. Així mateix, els “títols britànics estan molt ben valorats” a nivell internacional, també als Estats Units, ha garantit.

Pel que fa al model educatiu, Thomas ha explicat que es busca “l’excel·lència”, però “no a través de pressionar els nens” sinó fent que siguin “el motor de la classe”. “Cada nen és diferent i té les seves necessitats, cal educar-los de forma personal”, ha defensat, tant els que tenen dificultats com els més brillants. Es fomentarà molt “l’educació en valors”, per formar nens i nenes amb més autoestima i ètica personal, ha assegurat. Thomas també ha informat que les classes seran en anglès, però també n’hi haurà de català, de francès, i de cultura del país.

Valverde ha explicat que han escollit Andorra per expandir el seu model educatiu britànic, que també està present a la localitat catalana de Gavà, després d'una petició dels seus socis andorrans. Un cop van visitar el Principat, “vam percebre que era un projecte molt demandat, que feia falta al país”, ha manifestat.