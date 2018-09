El Consell d'Europa ha publicat aquest dimarts les estadístiques penitenciàries corresponents al 2016 i que reflecteixen que Andorra és un dels països amb més proporció de persones privades de llibertat per assumptes de drogues. Així, en primer lloc hi ha Malta (43,5%), en segon Geòrgia (39%), i en tercer lloc figura Andorra (33,3%). Per darrere estan països com ara Itàlia (30,8%) i Islàndia (30,3%).

Altres de les dades que recull l'estudi posen en relleu que les administracions penitenciàries on la taxa d'empresonament es va reduir més entre els anys 2015 i 2016 van ser Islàndia (-15,9%), Irlanda del Nord (-11,8), Lituània (-11,1%), Bèlgica (-10,1%) i Andorra (-9,9%).

També es posa en relleu que la despesa diària per detingut al 2015 era de 173,76 euros, per sobre de la mitjana, que és de 108,59 euros.

D'altra banda, cal destacar que Andorra és un dels països on la població reclusa femenina és més baixa, concretament del 12,8% i situant-se en segon lloc per darrere de Mònaco (18,8%). D’altres dades que reflecteix l’estudi és que el Principat era un dels països amb un percentatge més elevat, de fet el segon, d’estrangers entre la població privada de llibertat, concretament, del 78,7% a 1 de setembre del 2016. Aquest llistat, de fet, l'encapçala Mònaco amb un 93,8% i en tercer lloc hi ha Luxemburg (73,9%). Segons les dades que recull l’estudi, Andorra tenia el 2016, 60,1 detinguts per 100.000 habitants i una densitat carcerària del 32,4 per cada 100 places. L’edat mitjana dels presoners era de 37 anys i el 55,3% estava en situació de presó preventiva, és a dir, que encara no tenia una condemna definitiva.

L’estudi posa en relleu que les presons europees estan properes a la saturació l’any 2016, incrementant-se la proporció de persones recluses entre el 2015 i el 2016.