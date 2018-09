L’edició i la coordinació de la guia 'Informa’t' d’ensenyament i recursos juvenils, que ja s'ha publicat, s’ha fet des del departament de Joventut i Voluntariat amb la col·laboració activa dels set comuns. Aquest any la guia, que manté el mateix format, presenta una imatge renovada, amb la informació actualitzada i s’afegeix un informació de la documentació requerida per residir a Espanya o França com a estudiant.

Des de l’any passat, a banda de recollir totes les formacions oficials disponibles al país, aquesta guia també inclou tots els serveis i recursos d’interès per als joves en temes tant diversos com poden ser els serveis per a l’emprenedoria i l’ocupació, les ajudes a l’habitatge, els serveis de salut, o les subvencions a associacions, entre molts altres.

La informació inclosa va especialment dirigida al públic jove, d’entre 16 i 29 anys, però és també una eina de treball per a qualsevol professional que estigui en contacte amb joves. La seva missió és doble: per una banda facilita l’orientació educativa i per l’altra tracta de promoure l’actitud emprenedora i associativa dels joves garantint l’accés i l’aprofitament dels serveis comunals i nacionals que ja existeixen.

La nova guia 'Informa’t' 2018/2019 d’ensenyament i recursos juvenils es pot trobar a tots els centres educatius, als punts joves de cada parròquia i en general a tots els edificis públics del país.