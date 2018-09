El Cos de Policia ha realitzat una campanya específica per sancionar comportaments imprudents al volant del 15 de febrer a les set del matí fins al 15 de març a les set de la tarda. Durant aquest mes, la policia ha constatat un total de 976 infraccions, segons ha informat en un comunicat difòs aquest dilluns a la tarda.

L'objectiu de la campanya ha estat “detectar i sancionar el comportament imprudent d'algunes persones que poden derivar en situacions de risc, a causa de la seva imprudència, en carreteres interurbanes i secundàries, situades en l'extraradi de les diferents parròquies del Principat, a fi de reduir els accidents de trànsit amb resultat de lesions”.

La infracció estrella ha estat circular a una velocitat superior a la permesa per la via, amb un total de 919 infraccions detectades pels radars mòbils del Cos de Policia. No respectar la senyalització horitzontal de la calçada ha suposat 27 sancions. El tercer lloc del podi l'ha ocupat no respectar algun dels senyals prohibitius, amb 19 sancions.

A més, els agents han constatat cinc casos d'avançaments indeguts; quatre de no respectar algun dels senyals d'obligació; una per no adaptar la velocitat en funció d'encreuaments, escoles i aglomeracions, i una última per no respectar la indicació d'un semàfor. La policia també ha estat atenta a altres comportaments imprudents, com la conducció temerària que causi perill a les persones o coses, no cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència, i no cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianants, però no sancionat cap conductor en cap d'aquestes tres casuístiques.

En el decurs de la campanya, la policia ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció. La difusió de les sancions correspon a la voluntat “d'intentar reduir la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants”.