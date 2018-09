Pau Cabanes, Martí Vitales, Enric Martos i Martí Vidal, de l'escola andorrana, i Miquel Colom, Paula Parramon, Joan Pascual i Canòlich Cadena, de l'escola francesa, són els vuit membres del Consell d'infants de Sant Julià de Lòria del curs 2017-2018, que s'ha constituït aquest dilluns a la tarda a la casa comuna laurediana. Els i les representants de cada escola treballaran dos temes durant el curs. N'hi ha un en què han coincidit: la presència d'excrements canins a la via pública. Els infants, d'entre 9 i 10 anys, demanen més conscienciació entre els propietaris dels animals perquè el carrer estigui net. Amb tot, també han reconegut que s'acaba d'¡nstal·lar el primer pipicà de la parròquia, tot i que encara no s'han notat els resultats.

A més, l'escola francesa també reclama un carril bici, ja que cada vegada hi ha més persones que utilitzen aquest mitjà de transport i volen vetllar per la seguretat dels ciclistes, i l'escola andorrana exigeix que es compleixi el compromís de fer un parc per patinar al Prat del Senzill, com se'ls va anunciar fa uns mesos.

Els consells d'infants són una iniciativa d'Unicef, que va endegar el primer fa onze anys al comú de Canillo. L'any següent el va seguir Sant Julià (que ara compleix una dècada) i tots els comuns ja s'hi han adherit. La directora d'Unicef Andorra, Marta Alberch, ha recordat que el Consell d'infants és el mitjà pel qual es dona veu a la canalla i se'ls escolta. Moltes de les seves iniciatives es financen mitjançant pressupostos participatius i, fins i tot, els infants ja aporten les solucions a les seves iniciatives.