Cirsa Gaming Corporation, un dels candidats a acollir el futur casino d'Andorra, ha tancat un acord amb Casinos Groupe Tranchant per formar part de la seva candidatura per acollir la instal·lació. Aquest nou soci s'uneix als altres promotors, Cirsa –que mantindria la majoria de capital– i Georges Kapital. El grup estarà format així per corporacions andorranes, espanyoles i franceses. A més, tal com recull la proposta de licitació, la societat oferirà fins el 10% de les accions per la subscripció popular per part de nacionals i residents al país.

El nou soci del projecte, Casinos Groupe Tranchant, és una empresa familiar dedicada a l'entreteniment des de 1987 i compta amb setze casinos a França i un a Suïssa. Segons els promotors d'aquest projecte, la seva experiència empresarial en el sector de l'oci aporta un profund coneixement del client francès, que representaria un dels principals visitants del nou casino.

D'altra banda, els propietaris del terreny del clot d'Emprivat, a Escaldes-Engordany, on se situaria el casino, estan treballant el projecte del complex immobiliari amb un edifici singular i exclusiu. Aquest complex, subjecte a l'adjudicació de la llicència del casino, inclouria habitatges de luxe, un hotel de cinc estrelles i un centre comercial amb un projecte desenvolupat per l'arquitecte Norman Foster. La inversió seria de 140 milions d'euros, més 12 milions del casino. L'edifici singular on s'ubicaria el casino tindria una superfície de 2.500 metres quadrats distribuïts en tres plantes, incloent oferta de joic i un restaurant, bar i sales d'entreteniment, a les quals se sumaria una terrassa per a música en viu i altres esdeveniments socials. Comptaria amb un aparcament subterrani i espais per al personal, amb un total de 4.805 metres quadrats. L'obertura, en el cas de sortir escollida aquesta proposta, seria l'any 2020.

La societat promotora també ha presentat una proposta per situar el nou casino a Caldea. Les dues opcions preveuen la creació de 118 llocs de treball directes i indefinits i una estimació de prop de 100 indirectes i induïts. Addicionalment es preveuen 750 nous llocs de treball temporals per cobrir 150 esdeveniments anuals. La societat també es planteja, en el marc d'un possible conveni amb la Universitat d'Andorra, entre altres activitats de formació, la creació d'una escola de crupiers a Andorra.

Cirsa Gaming Corporation és un dels líders mundials en l'activitat del joc i l'oci, i la primera companyia espanyola del sector. Compta amb 18.000 empleats a Espanya, Itàlia i Llatinoamèrica. A més dels 155 casinos, la seva oferta està formada per més de 40.000 màquines recreatives, 68 sales de bingo, 165 salons de joc, 2.000 punts d'apostes esportives, 3.125 terminals de loteries i 2.566 terminals de videoloteries a Itàlia.