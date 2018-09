L'obra 'Quins clàssics!', produïda per l'Escena Nacional d'Andorra (ENA) i Maria Hervàs, es representarà el 13 d'abril a l'IES Joan Mercader i l'IES Badia i Margarit d'Igualada, dins el marc de la Mostra d'Igualada-29a Fira de teatre infantil i juvenil, que tindrà lloc a la ciutat catalana del 12 al 15 d'abril. La Mostra d'Igualada-Fira de teatre infantil i juvenil és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya, un gran aparador d'espectacles, que aplega uns 36.000 espectadors i 700 professionals. La mostra està considerada un mercat estratègic de Catalunya, ja que nodreix les programacions familiars i també en proveeix a l'exterior.

Entre les més de 600 sol·licituds de participació rebudes, la direcció artística en selecciona una cinquantena per la seva qualitat, contemporaneïtat, originalitat i capacitat d'incorporar nous llenguatges i posades en escena en espais no convencionals. Hi tenen cabuda tots els gèneres escènics (teatre, màgia, circ, clown, titelles, dansa, música, multidisciplinari, etcètera), tant a sala com al carrer. 'Quins clàssics!' ha estat una de les seleccionades.

La Mostra d'Igualada també és un punt clau de trobada del sector professional, que gaudeix d'un espai de negoci i intercanvi (La Llotja) i un conjunt d'activitats paral·leles com ara conferències, reunions ràpides ('speed meetings'), un mercat de projectes i trobades pactades o informals que afavoreixen el contacte entre els diferents agents. La mostra està organitzada per l'ajuntament d'Igualada i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Instituto de Educación, Cultura i Deportes del Gobierno de España) i Acción Cultural Española.

L'obra

'Quins clàssics!' es va estrenar durant la temporada 2017 de l'ENA, i és un espectacle pensat per ser representat a les aules dels instituts o en sales de teatre. L'obra de teatre pren com a referència el llibre 'Quins clàssics!', de Carme Puche, i vol ser una aproximació a les obres que han impregnat el nostre marc cultural. La sinopsi en diu: “Un paisatge dantesc, un drama shakespearià o una situació kafkiana. La vida està plena de referències als grans clàssics de la literatura universal. I n’està plena perquè són lectures apassionants, que han captivat durant anys, algunes fins i tot segles, lectors i lectores de totes les edats i cultures”.

L'espectacle està dirigit per Ester Nadal, a partir d'una idea de Sergi Vallès. Els actors són Boris Cartes i el mateix Vallès, i la música l'ha compost Lluís Cartes.