Una disputa entre companys de pis va acabar aquest diumenge amb la detenció d’un resident temporal de 23 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat, contra l'honor, contra la funció pública, contra la integritat i contra el patrimoni. Els fets van tenir lloc pels volts de les deu de la nit en un pis situat a Incles, on arran d’una disputa entre dues persones, es va produir una forta batussa, en què tots dos van agafar un ganivet tot i que no el van fer servir. Durant la baralla, segons informa la policia, hi va haver trencadissa de diferent mobiliari del pis, així com a la porta dels veïns. De fet, el detingut va arribar a amenaçar els veïns, i va tenir un “comportament molt hostil”, oposant una forta resistència a ser controlat, amenaçant i injuriant als agents.

Pel que fa a l'altra persona que va intervenir en la baralla, un home resident temporal de 21 anys, va haver de ser ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que va patir una lesió a l'oïda esquerra que requeria tractament. Aquesta no va ser l’única detenció arran d’una baralla i, d’aquesta manera, el dilluns de la setmana passada, els agents de la policia van detenir a la Massana un home resident de 23 anys, com a presumpte autor d'un delicte de lesions. La patrulla havia estat requerida per una agressió entre dues persones a la via pública, durant la qual el detingut hauria donat un cop de puny i una puntada de peu al cap de la víctima.

Ja el divendres, a Canillo, un home resident de 38 anys, va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra l'honor. Un agent de circulació del comú de Canillo, va donar l’alerta ja que mentre estava desenvolupant la seva feina, va tenir un enfrontament verbal amb el detingut, el qual li va proferir amenaces i injúries.

D’altra banda, al Pas de la Casa, un home no resident de 34 anys, va ser detingut dilluns de la setmana passada com a presumpte autor dels delictes d'injúries i resistència greu als agents de policia. S’havia requerit la patrulla perquè una persona havia caigut al terra, a l’exterior d’un local d’oci, donant-se un cop al cap. Quan van arribar els serveis mèdics, el detingut, que és germanastre del ferit, sembla que es va alterar molt, injuriant els agents i oposant-se a ser controlat.

D’altra banda, es van detenir deu persones per delictes contra la salut pública, entre les quals les implicades en l’‘operació Niu’ de la qual ja es va informar. Així, a la frontera del riu Runer, un home no resident de 26 anys, va ser detingut dilluns per possessió d’1,8 grams de cocaïna i 3,9 grams d'haixix. Ja dimarts, a Andorra la Vella, un jove resident de 18 anys, va ser detingut per possessió de marihuana. En la mateixa operació va ser controlat un jove de 17 anys que duia marihuana i haixix. La investigació policial ha determinat que el jove de 18 anys va donar diners al menor perquè aquest adquirís marihuana per a ell; concretament se’ls va trobar 40,92 grams de marihuana i 5,29 d'haixix. Ja divendres hi va haver altres quatre detencions més a la duana del riu Runer; la de tres homes no residents de 22 anys, per possessió d’1,4 grams de cocaïna i 12,6 grams de cànnabis. I també la d’un home no resident de 20 anys, que portava 0,2 grams de cocaïna i 4,2 grams de marihuana.

A més, altres tres persones van ser detingudes per donar positiu a la prova d'alcoholèmia, una de les quals va registrar 2,03 grams d’alcohol per litre de sang després de patir un accident amb danys materials. I, a l’últim, es va arrestar una persona per conduir amb el carnet de conduir retirat. En total, la setmana passada la policia va efectuar 21 detencions, ja que a les anteriors cal sumar la de tres persones en el marc de l’‘operació Yimin’.