El director de PwC a Londres, Mike Curran, ha ofert una conferència per fer una explicació global de tots els temes relacionats amb fiscalitat que afecten de manera més habitual als britànics que resideixen fora del Regne Unit. Curran ha explicat tots els canvis que s'han produït a partir de la legislació que va entrar en vigor el passat 6 d'abril. Entre ells, hi ha l'obligació de tributar pels guanys obtinguts pels no residents en béns immobles. Actualment, només els guanys dels no residents en la venda de béns residencials estan subjectes a l'impost del Regne Unit.

Des del 6 d'abril del 2017 s'apliquen diversos canvis en el règim fiscal per als no residents al país. Els successius governs britànics han reflexionat i discutit durant molts anys sobre com podrien canviar les lleis relatives a la fiscalitat de persones no domiciliades. El primer gran canvi va ocórrer a l'abril de 2008 i des de llavors hi ha hagut petits retocs. L'acte ha tingut lloc a la seu central de MoraBanc, a Andorra la Vella i ha comptat amb l'assistència de 75 persones. La conferència organitzada per l’Expat Desk de MoraBanc s’inclou dins del suport global que l’entitat bancària dona als seus clients.

Curran ha explicat també les novetats que hi ha al voltant del Brexit. Precisament, aquest cap de setmana s'ha publicat un informe segons el qual el Regne Unit hauria de considerar la possibilitat de postergar la seva sortida de la Unió Europea ja que pel que sembla no hi haurà prou temps per aconseguir un acord abans del termini fixat per d'aquí a un any, segons ha recomanat una comissió de parlamentaris britànics. Els legisladors creuen que el període de transició de dos anys hauria de ser ampliat en cas de necessitat.