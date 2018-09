357. Són els dies que queden, des d'aquest diumenge, fins que Grandvalira aculli les finals de la Copa del Món d'esquí alpí, de l'11 al 17 de març del 2019, a Soldeu-El Tarter. Aquest diumenge, el sector ha acollit les finals de la Copa d'Europa d'esquí alpí, masculina i femenina, que durant tota la setmana s'han celebrat a les pistes Avet i Àliga. El comitè organitzador, les seleccions participants i la Federació Internacional d'Esquí (FIS) estan molt satisfets de com s'ha desenvolupat l'esdeveniment, el que demostra que Andorra està preparada per ser l'amfitriona d'una Copa del Món. Aquest diumenge al matí, la pista Àliga ha estat l'escenari de la prova de descens masculí, en què un membre de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Joan Verdú, ha obtingut un resultat històric: ha quedat en novena posició. És la primera vegada que un andorrà queda en el Top Ten d'una Copa d'Europa.

Després de l'acte d'entrega de trofeus i medalles, un grup de joves esquiadors han baixat per la pista enarborant les banderes dels països participants i han protagonitzat la posada en marxa del compte enrere per la Copa del Món, d'aquí a 357 dies, menys d'un any. Un nen i una nena han entregat al cap de Govern, Toni Martí, la bandera andorrana i el peto que portaran els esquiadors en les finals de l'any que ve.

Tant Martí com la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, han lloat l'organització, que consideren un assaig per al gran esdeveniment que Soldeu-El Tarter acollirà d'aquí a un any. A més, han destacat que Andorra sempre està a l'altura quan toca muntar una gran cita esportiva, ja sigui d'esquí com de BTT.

Per al ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, “era un examen que hem superat amb nota, i ara compte enrere per a la Copa del Món i per aconseguir el mateix resultat. La FIS ens demana fer aquestes proves perquè ho sabem fer”, ha argumentat. Tot i que la Copa d'Europa no és tan mediàtica, és un test per demostrar als organismes internacionals que “ens poden tenir confiança”, ha afegit. El ministre confia que cada vegada més la ciutadania es faci seva proves com aquesta, i espera que l'any que ve el públic s'hi bolqui.

També ho ha desitjat el director general del comitè organitzador de les finals de la Copa d'Europa 2018 i de les finals de la Copa del Món 2019, Conrad Blanch, que ha ressaltat la bona feina feta, que s'ha vist recompensada amb “una molt bona valoració de la FIS i de les seleccions; és una gran prova per al 2019, l'experiència que hem tingut amb els equips ha estat bona, segurament seran els mateixos l'any que ve”.

Per la seva part, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, ha coincidit en lloar la bona feina feta i el resultat de Verdú. Quant a la sentència en primera instància que avala la declaració d'interès nacional de la plataforma esquiable de Soldeu, al peu de la pista Avet, Mandicó ha puntualitzat que ja n'estaven convençuts i que es continua treballant per tenir-ho tot a punt el març que ve.

A més del comitè organitzador i els equips de Grandvalira, una prova d'aquestes característiques, que mou tanta gent (258 corredors de 22 països), necessita el voluntariat que, una vegada més, no ha fallat i ha col·laborat amb entrega i entusiasme.

Finalment, quant als resultats, la prova de descens d'aquest diumenge l'han guanyat l'austríac Otmar Striedinger, amb un temps d'1:28.93, seguit pels suïssos Urs Kryenbuehl (+0.26 segons) i Ralph Weber (+0.39 segons). Verdú ha quedat novè amb un temps d'1:29.97 (+1.04 segons). La selecció austríaca ha estat la millor de les finals de la Copa d'Europa, i el seu himne ha sonat, només aquest diumenge, fins a tres vegades.