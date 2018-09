Del 7 al 9 de maig anar a veure una pel·lícula al cinema valdrà només 2,90 euros. Cinemes illa Carlemany se suma, de nou, a la Fiesta del Cine que organitza la Federació de cines d'Espanya (Fece), a la qual hi ha adherides unes 2.500 sales. L'esdeveniment és el primer de l'any 2018, tot i que se n'acostumen a organitzar dos a l'any. El cinema d'Escaldes-Engordany ha confirmat la seva participació, però els detalls els donarà més endavant. Amb tot, per gaudir de la promoció caldrà inscriure's prèviament en una pàgina web.

Tot i que a la pàgina web de Cinemes illa encara no hi ha anunciada la cartellera, la nova cita amb la Fiesta del Cine coincideix amb l'estrena de 'Vengadores: Infinity War'. Als cinemes espanyols també hi ha previst estrenar films com el thriller 'Perturbada', d'Steven Soderbergh, i la pel·lícula de terror 'Verdad o reto', de Jeff Wadlow.

Les anteriors edicions de l'esdeveniment han funcionat bastant bé, i han atret més públic de l'habitual a les sales en dies laborables.