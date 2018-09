La WhatYouPlay LVA celebra aquest dissabte el Draft (selecció) dels 64 jugadors que disputaran la primera lliga de videojocs d'Andorra. 32 jugadors competiran amb 'Clash Royale', i 32 més amb el 'Fifa18'. L'objectiu de la iniciativa és “fomentar els e-sports i incrementar el nivell dels competidors per professionalitzar el sector i crear un ecosistema entre les empreses del país, jugadors i competicions”, segons explica l'empresa organitzadora. Els participants al Draft, que fa anys que juguen als videojocs, mentre esperaven per inscriure's a la competició prèvia a la lliga han comentat que l'esdeveniment és una oportunitat per aconseguir patrocinadors i, fins i tot, professionalitzar-se. De fet, un dels jugadors és Adam Martín Gracía, un dels dos jugadors contractats per la Federació Andorrana de Futbol, que ha endegat el primer equip professional d'e-sports. Martín competeix amb el 'Fifa18', una versió a la qual hi troba deficiències, com la resta dels jugadors que l'han provat.

La lliga de videojocs es disputarà amb un format similar al de qualsevol lliga esportiva, gestionada i supervisada per un equip especialitzat d'administradors i àrbitres que asseguraran un joc net. La LVA tindrà una durada de tres mesos i les partides en línia es jugaran en tres jornades diàries, en un total de 31 jornades. Amb tot, també s'organitzaran esdeveniments presencials per compartir experiències en primera persona, per crear noves divisions i augmentar els competidors de la lliga. També serviran per ampliar les plataformes i disciplines competitives de videojocs amb un sistema d'ascensos i descensos que oferiran més competitivitat i regulació del nivell de cada divisió.

A la Gran Final hi arribaran els 16 millors jugadors de la lliga regular, que s'enfrontaran en un torneig amb eliminatòria directa que els portarà a alçar-se amb el títol de Campió de la LVA. Els guanyadors rebran diversos premis dels patrocinadors i partners de la lliga.

'Clash Royale' i 'Fifa18' són els jocs triats per a la primera temporada de la LVA. Durant aquest dissabte, a illa Carlemany, els afeccionats a aquests jocs han pogut demostrar les seves aptituds en públic i aconseguir una plaça per a la lliga. 'Clash Royale' és un joc gratuït d'estratègia que es juga amb el mòbil o la tauleta a temps real. El sistema de joc és un 1 contra 1 protagonitzat pels personatges de 'Clash of Clans', amb l'objectiu de destruir les torres i castells de l'adversari en batalles que tenen una durada d'entre un i quatre minuts. El 'Fifa18' és el videojoc de futbol que es juga amb la plataforma PS4. En aquesta primera edició de la LVA destaca l'estil de joc personalitzat de cada equip, noves posicions de jugadors o substitucions més ràpides. El 'Fifa17' va registrar més de 22 milions d'usuaris arreu del món.

WhatYouPlay és una empresa andorrana dedicada a l'organització de competicions professionals d'esports electrònics que ha endegat la primera lliga de videojocs a Andorra. Per a l'organització, compta amb el suport d'illa Carlemany i Carnet Jove Andorra.