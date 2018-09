Després de dos dies de vaga i d'accions de protesta al carrer, el funcionariat ha finalitzat les concentracions amb una acció a la duana del riu Runer. Un centenar de persones s'han reunit aquest divendres, a les quatre de la tarda, a l'àrea duanera de la frontera hispanoandorrana. Durant una hora, el grup ha anat travessant la calçada de banda a banda, de manera que s'ha interromput el trànsit molt puntualment. Els agents de la policia han controlat tota l'estona la manifestació per facilitar el dret de protesta i la mobilitat dels vehicles.

Les retencions han estat molt puntuals, tot i que hi ha hagut moments de més densitat de trànsit a causa de la sortida del divendres a la tarda i per la vaga de zel a la duana. La protesta s'ha donat per acabada a les cinc de la tarda, però la vaga de zel ha continuat fins a les set, dins de l'horari d'oficina de la duana. La vaga també es donarà per finalitzada a mitjanit tot i que, tal com ha destacat el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, en la manifestació d'aquest divendres al matí, no es descarta convocar el funcionariat a noves jornades d'aquí al 19 d'abril, ja que el període de vaga es va allargar un mes.

Durant la concentració a la duana, el grup ha decidit, espontàniament, asseure's al mig de la calçada. L'acció, però, només ha durat uns cinc minuts. La policia ha desviat els vehicles pels laterals, per no aturar la circulació, i els manifestants s'han aixecat quan els agents els ho han requerit. L'organització de la protesta també ha instat les persones assegudes a aixecar-se i sortir de la via.