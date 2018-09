Nova vida per a l'edifici Solà d'Enclar. L'immoble, propietat del Fons de Reserva de Jubilació de la CASS, estava en desús des del 2013, i fins llavors havia acollit una residència per a la gent gran. Ara el Govern ha escollit aquestes instal·lacions per a ubicar-hi el futur Centre de Reeducació Intensiva (el CREI), un espai destinat a tractar de manera intensiva temes de conducta i d'addiccions de menors d'edat.

La secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, ha reconegut que ha costat trobar una ubicació idònia per a aquesta tipologia de centre, ja que es requereixen unes caractarístiques molt concretes. “Són centres tancats amb una seguretat important”, i que han de tenir espais diferenciats per fer teràpia, però també per a d'altres activitats educatives, tallers, així com també espais a l'aire lliure, essencials tenint en compte que els menors atesos hi faran estades llargues.

En concret, el CREI atendrà menors que necessiten estar en un espai de reeeducació intensiva, perquè tenen comportaments “disruptius, sigui de l'àmbit del consum”, com poden ser addiccions, o “de la conducta”, ha explicat Fenoll. També es tractarà a adolescents o infants amb trastorns psicològics que siguin susceptibles de tractar-se en un espai educatiu tancat.

Fenoll ha celebrat que finalment s'hagi trobat un edifici per acollir un centre que “dona resposta a una demanda de fa molt temps” de famílies del país, que es veuen obligades a portar els seus fills fora d'Andorra. L'associació que darrerament ha fet més pressió en aquest sentit és la de Fills d'Andorra.

Un cop es formalitzi l'acord entre les dues parts, el qual es farà la setmana vinent, la intenció del Govern és licitar les obres el més ràpid possible. De fet el propi ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat recentment la voluntat que el CREI sigui una realitat com a màxim durant el 2019.

El CREI reforçarà l'atenció a menors amb problemàtiques de conducta i addicions. L'atenció als adolescents i infants ja es treballa des d'Afers Socials amb programes com el Servei d'Orientació als Joves en Situació Vulnerable, el Servei d'Atenció als Adolescents en Risc, l'Espai de Suport al Jove Tutelat i Extutelat, el Servei de Rehabilitació Comunitària o l'Hospital de dia Infantojuvenil, aquests dos darrers dins del SAAS. Però en aquests darrers dos casos “són recursos oberts, que està bé que hi siguin” però que no permet treballar segons quins aspectes. “Perquè quan passen per la porta tornen a les seves inèrcies i comportaments”. “A vegades cal aïllar-los i donar-los les eines necessàries perquè se'n puguin sortir”, ha defensat Fenoll, una tasca que serà més fàcil de fer des del CREI.