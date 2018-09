Segona jornada consecutiva de vaga del funcionariat. Unes 500 persones s'han tornat a reunir per marxar pels carrers i expressar la seva indignació amb la reforma de la Llei de la Funció Pública. A més, aquest divendres els sindicats que representen el personal de l'Administració Pública han entrat a la Batllia una demanda contra el Govern pel decret de serveis mínims, publicat al BOPA dimarts, ja que consideren que és “abusiu” i que no compleix “les expectatives de cap país europeu ni dels sindicats”. El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha agraït al Partit Socialdemòcrata (PS) que hagi fet el mateix. Els sindicats estan disposats a arribar fins a l'última instància judicial, i al Tribunal Constitucional si fa falta.

Quant al seguiment de la vaga, Ubach ha manifestat aquest divendres al matí que els dos dies hi ha hagut un ampli seguiment, i ha criticat que el Govern l'hagi fixat aquest dijous en un 29% del funcioanriat. De fet, els sindicats han argumentat que un miler de persones s'han sumat a la vaga, i si el col·lectiu de funcionaris és d'unes 2.500 persones, el seguiment ha estat molt major.

Unes 500 persones s'han trobat aquest divendres al matí a la plaça Coprínceps, des d'on han iniciat una marxa, amb el Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP) a la capçalera, per l'avinguda Carlemany i Meritxell, fins a la plaça del Poble. Pel camí també s'han aturat davant del Govern per fer una xiulada i s'han desplaçat fins a la Batllia per entrar la demanda d'urgència per vulneració dels drets constitucionals.

Ubach també ha volgut agrair “les mostres de solidaritat” rebudes, que ha assegurat que han estat moltes, també de la gent gran, “un col·lectiu molt fràgil”, i ha reiterat que la vaga i les accions són per a tots els treballadors i treballadores del país. De fet, els sindicats han repetit que es tracta d'una lluita de tots els drets sindicals i sociolaborals, i han garantit que estaran molt pendents del paquet de lleis laborals i sindicals. A més, demanaran una reunió amb el Grup Parlamentari Demòcrata per parlar del dret de vaga i de manifestació. “Volem una llei del segle XXII, no del segle XVIII”, ha argumentat. El secretari general de la USdA també ha afegit que des dels sindicats es treballa perquè el sector privat tingui dos dies de festa setmanals, dels quals almenys un cap de setmana al mes, i la tretzena paga. “No és una lluita dels funcionaris i del Govern, és de tota la classe treballadora”, ha resolt.

El portaveu sindical ha recordat que es continuaran recollint firmes per tirar endavant tres ILP (Iniciativa Legislativa Popular), per a les quals ja s'han recollit 1.200 signatures. Les ILP demanen l'avançament de les eleccions, una reforma electoral i una llei de responsabilitat política. Les accions no s'acabaran amb les dues jornades de vaga, ja que el període reservat, de moment fins al 19 d'abril, es pot seguir ampliant.

Aquest divendres s'han sumat a la vaga el personal de la Justícia, unes 40 persones (30% del personal), i tot i que hi ha hagut menys seguiment, ha continuat sent elevat. Els sindicats han calculat que un 70% dels mestres i professors han secundat de nou l'aturada (la primera jornada en van ser el 80%), i un 60% de l'alumnat ha anat a l'escola. Als comuns, el seguiment de la vaga ha estat testimonial, només n'han fet al d'Escaldes-Engordany.