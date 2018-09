La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha lliurat, aquest dijous, els premis de reconeixement empresarial en el decurs de la Gala CEA que aquest vespre ha reunit prop de 300 persones provinents del món empresarial, polític i social del país. Es tracta dels Premis CEA 2018, que l’entitat va crear l’any 2016 amb motiu del seu desè aniversari, tenen caràcter bianual i en la seva segona edició han reconegut set empreses per la projecció i impacte que la seva activitat ha tingut en diferents àmbits.

El lliurament dels guardons s’ha portat a terme a l’Andorra Park Hotel, en el marc del sopar de gala presidit pel cap de Govern, Toni Martí, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el president de la CEA, Xavier Altimir, durant el qual també s’han donat a conèixer els principals resultats de la Memòria d’Activitat del 2017 de l’entitat. L’acte ha estat conduït per la periodista Gemma Rial i ha comptat amb la presència del síndic general, Vicenç Mateu; dels ministres Gilbert Saboya i Francesc Camp, titulars d’Economia, Competitivitat i Innovació i de Turisme, respectivament; els ambaixadors de França i Espanya, Jocelyn Caballero i Manuel Montobbio; així com els representants personals dels coprínceps, Mn. Josep Maria Mauri i Pascal Escande, i dels grups parlamentaris al Consell General.

Tanmateix, i amb la finalitat de mantenir la vocació social de l’esdeveniment que es va instituir ja en la primera edició, els Premis CEA 2018 destinaran un 7% de l’import que els comensals hauran pagat per l’àpat del sopar al finançament dels programes i projectes d’inclusió sociolaboral de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. A més, la CEA habilitarà un termini de quinze dies per tal que les persones i/o empreses que així ho desitgin puguin fer aportacions econòmiques a mode de Fila 0, que se sumaran a la recaptació directa del sopar.

Els guardonats

El president de la CEA i el cap de Govern han estat els encarregats de lliurar els premis de les set categories que contemplen aquests guardons: Sostenibilitat, Emprenedoria i/o Innovació, Projecció Internacional, Empresa Inclusiva i Trajectòria Empresarial, juntament amb el Premi Especial del Jurat i el Reconeixement personal a l’activitat de promoció del país. El primer grup en recollir el reconeixement ha estat Perfumeria Júlia, que ha rebut el Premi a la Trajectòria Empresarial, guardó que posa en valor la feina continuada i la lluita constant pel triomf durant més de 25 anys. Júlia Bonet va posar en marxa una idea que després es convertiria en tot un negoci referència de la cosmètica i la perfumeria. A la dècada de 1940, en plena adolescència, Bonet va obrir una perruqueria als baixos de la casa familiar a Andorra, aleshores molts dels productes que oferia els anaven a cercar a Tolosa per buscar cosmètics que ni a Andorra ni al territori espanyol es podien aconseguir, com ara pintallavis, laca d'ungles i perfums. I a partir d'aquests viatges, va néixer la idea d'obrir una cadena de botigues per tot el Principat. El negoci va anar prosperant amb els anys, fins al punt que el seu marit i les seves tres filles s'hi han anat incorporant. De fet, Bonet és considerada l'empresària pionera en la distribució de productes de bellesa i perfumeria tant a Andorra com a Espanya.

Actualment, la cadena de perfúmeries Júlia té 63 botigues a tot l'estat espanyol i Andorra, la majoria dels quals són a Catalunya. La clau de l'èxit, segons va explicar en diverses ocasions Júlia Bonet, és el binomi: el millor producte amb la millor atenció al client.

El Premi a l’Emprenedoria i/o Innovació ha estat per al projecte ‘Merkaat’, de Crèdit Andorrà, en reconeixement per la conceptualització i implementació amb èxit d’una nova idea, servei o producte. 'Merkaat', el primer assessor en inversions digital d'Andorra, desenvolupat per Crèdit Andorrà, ha rebut un reconeixement a la innovació bancària per part de l'associació Efma, que aplega més de 3.300 bancs i companyies d'asseguradores de més de 130 països. L’associació ha volgut premiar aquest nou servei, presentat aquest any, per la seva singularitat i nivell de servei, i n’ha destacat el seu factor diferencial.

La plataforma digital permet als clients una gestió integral de les seves inversions: els ofereix assessorament personalitzat, els proporciona propostes d’inversió a partir del seu perfil de risc i les seves preferències, i alhora els permet executar immediatament ordres de compra i venda de fons d’inversió custodiats per Crèdit Andorrà. Merkaat ofereix un assessorament digital híbrid: incorpora els beneficis i l’eficiència dels serveis automatitzats de l’era digital, a la vegada que disposa d’un equip d’experts per ajudar el client a prendre decisions relacionades amb les seves inversions amb informació qualitativa i argumentació tècnica sobre les recomanacions de compra i venda.

Ha estat guardonada en la categoria de Projecció Internacional l’empresa Tag Systems, per la seva activitat exportadora a nivell mundial de productes fabricats a Andorra. Amb aquest premi, el jurat distingeix aquelles empreses que aconsegueixen desenvolupar la seva activitat empresarial a diferents llocs del món. Tag Systems, ubicada a Andorra la Vella, està dedicada a la fabricació i distribució de targetes de crèdit i dèbit. La producció es realitza a Andorra, Espanya, Polònia, Finlàndia, Noruega, Letònia i Colòmbia i es distribueix a més de 40 països.

El Premi de la Sostenibilitat s’ha concedit a FEDA pel projecte sobre Mobilitat Elèctrica i el paper clau que aquest juga en el model de transformació del país per assolir la sostenibilitat i l’eficiència energètica. S'ha de tenir en compte que tres de cada quatre desplaçaments amb cotxe són de menys de 65 quilòmetres. Un de cada tres trajectes fa menys de tres quilòmetres. La pol·lució dels vehicles provoca més morts que els accidents de trànsit. Amb tres afirmacions es demostra que l'aposta per la mobilitat elèctrica és necessària per garantir un futur més sostenible energèticament i mediambientalment per a Andorra. La feina de FEDA, que ha estat recompensada aquest dijous, és la de divulgar les opcions de mobilitat elèctrica (elèctrics, híbrids i híbrids endollables) que hi ha, que avui en dia són competitives i permeten substituir en gran mesura els vehicles amb motor de combustió. El desplegament dels vehicles elèctrics és molt important perquè s'alimenten amb energia neta i renovable i no contaminen. A més, són energèticament més eficients i s'adapten en gran mesura a les necessitats de mobilitat de la realitat andorrana. FEDA ha contribuït a conscienciar la població de la necessitat d'implicar-se per aconseguir una mobilitat més sostenible econòmicament i mediambientalment.

El Rebost del Padrí ha estat el mereixedor d’un dels guardons que s’han estrenat en aquesta segona edició: el Premi a l’Empresa Inclusiva. Aquesta categoria s’ha creat per reconèixer i donar valor a aquelles organitzacions empresarials que hagin demostrat el seu compromís cap a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional. El Rebost del Padrí va néixer pel neguit d'un grup de gent que estima la seva terra i davant de la manca de productes criats o conreats a Andorra. El seu objectiu és el de potenciar i col·laborar amb tot el relacionat amb els productes del país.

En la categoria de Reconeixement personal a l’activitat de promoció, el jurat dels premis ha guardonat el Bàsquet Club Andorra per la tasca desenvolupada a l’hora de donar a conèixer el nom d’Andorra arreu del món. El BC Andorra ha participat aquesta temporada a l'Eurocup, la seva segona aventura europea després de la Copa Korac. L'equip juga a la Lliga Endesa i porta una ratxa de sis victòries consecutives, el seu rècord a l'ACB.

El Premi especial del jurat és un gest de reconeixement a favor d’aquelles iniciatives empresarials que han contribuït a la generació d’activitat econòmica salvant els obstacles i assumint riscos en temps difícils sent, d'aquesta manera, decisius en la projecció d'una bona imatge del país. El guardó en aquesta categoria ha estat per a Caldea. El centre termolúdic va ser inaugurat el 1994, i des de la seva creació fins al 2009, Caldea ha rebut més de 5 milions de visitants.

Balanç d’activitat del 2017

Malgrat que l’entrega dels Premis CEA 2018 ha estat el moment central de la vetllada, la gala també ha estat l’oportunitat per compartir amb els assistents els principals indicadors de l’activitat que la patronal ha desenvolupat durant el 2017. El president de l’entitat, Xavier Altimir, ha fet el balanç de la feina desenvolupada durant l’any passat durant el discurs de benvinguda pronunciat a l’inici de la vetllada.

Altimir ha insistit en el rol clau que la CEA té a l’hora d’articular un treball coordinat i conjunt per tal de convèncer estaments públics de la necessitat d’actuar des de les institucions en coordinació amb els agents econòmics i socials, amb l’objectiu d’implementar aquelles millores que necessita el teixit empresarial i l’economia.

La implicació en el pacte d’Estat sobre l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea i tot el treball desenvolupat per constituir la Taula Marca Andorra, han estat els dos elements centrals de l’activitat desenvolupada per la CEA, projectes centrals als quals s’hi sumen l’activitat continuada de la resta de comissions de l’entitat: la comissió jurídica fiscal, la de seguiment de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), la de turisme i comerç, la de relacions internacionals i institucionals, la comissió de rehabilitació, eficiència energètica i infraestructures, la de recursos humans i relacions laborals i la d’innovació i noves tecnologies. Fins a 64 reunions han estat les que han mantingut les comissions ordinàries de treball, a les quals cal afegir l’activitat pròpia del Comitè Assessor de Presidència de l’entitat, l’International Commitee, i les activitats de la CEA Joves i Emprenedors, secció integrada actualment per 32 membres. Una de les comissions que s'ha posat en marxa recentment, amb molt d'èxit, és la de l'AND Blockchain que es reuneix tots els dilluns al vespre a l'hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany.

Durant el que ha estat el seu darrer discurs en qualitat de president de la Confederació Empresarial Andorrana, Xavier Altimir ha tingut paraules de record pels membres de la junta constitutiva de l’entitat, l’any 2006, i que ja han mort: Conxita Mora, Andreu Armengol i Antoni Armengol. Altimir també ha fet una mirada al futur i ha instat els presents a centrar els esforços en el rellançament del país cap al creixement i la sostenibilitat, un creixement que ha supeditat a la signatura d’un bon acord amb la Unió Europea i en la consolidació de l’obertura econòmica iniciada l’any 2012.

Per assolir aquests objectius, Xavier Altimir s’ha referit directament a la consolidació de nous sectors d’activitat, la retenció del talent i l’acompanyament als sectors tradicionals de l’economia en el procés de transformació i d’adaptació que es requerirà perquè puguin seguir sent competitius i contribuir al creixement econòmic, com ho han fet en les darreres dècades. Altimir deixarà el seu càrrec després de l'estiu.

La CEA té actualment 834 socis, agrupats entre associacions sectorials, socis individuals i professionals autònoms, que representen un total de 9.631 persones empleades.