El servei d'oncologia podria ser una realitat el 2019. Així ho ha assegurat el cap de Govern, Toni Martí, durant la celebració de la sessió ordinària de control a l'executiu, on ha agafat “el compromís polític” que això sigui així. Segons ha explicat Martí, la idea és impulsar un concurs d'idees al llarg d'aquest any perquè es presentin diversos projectes que dissenyin un nou espai dins de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell perquè es pugui acollir el futur servei d'oncologia. Actualment, el centre no disposa de cap espai per poder albergar aquest servei.

Abans de fer aquest pas, però, el cap de Govern ha explicat que l'Institut Català d'Oncologia (ICO) ja ha donat el vistiplau a l'informe que ha realitzat l'executiu, amb l'assessorament del mateix centre, per determinar quines necessitats té el país en aquest àmbit i com hauria de ser el futur espai per poder treure el plec de bases del concurs. Per estar del tot segurs del procediment i de l'informe, l'executiu està a l'espera que arribi una segona opinió a França. “Andorra no es pot continuar permetent enviar els seus malalts fora del país”, ha apuntat Martí. Un cop es tinguin els dos informes validats, l'executiu convocarà el concurs i el 2019 hi haurà una partida al pressupost per construir l'edifici.

Segons el cap de Govern, actualment hi ha 120 malalts que han de marxar a Tolosa o Barcelona a ser tractats perquè al país no hi ha aquest servei. Per això ha remarcat que cal tirar endavant “un projecte sobirà perquè es puguin curar a casa nostra”. Davant d'aquest anunci, el conseller general liberal, Ferran Costa, ha criticat que el Govern “té un discurs ple de bones intencions de futur però que no són capaços de materialitzar en un present”. En referència a qui serà l'encarregat d'explotar el futur espai d'oncologia, arran de la bona relació amb l'Institut Baselga o altres noms de centres de prestigii que el Govern ha anat posant sobre la taula les darreres legislatures, Martí ha indicat que aquesta seria feina del següent executiu. Per tant, queda per decidir si s'impulsarà des del SAAS, si serà una estructura mixta o externalitzada i qui s'encarregarà de fer-ho.

Una manera de fer que Martí ha considerat ordenada ja que creu que no es pot decidir qui farà les feines si abans no hi ha un espai físic per fer-les. “Entendrà que el que estem dient és racional i no són paraules a l'aire”, ha recriminat Martí a Costa. Unes paraules que no han estat vàlides pel conseller liberal, que ha recordat al cap de Govern que “malauradament li he de comunicar que en aquest àmbit estem exactament igual que a l'inici de la seva legislatura”.