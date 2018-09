Andbank, entitat especialitzada en banca privada, ha donat els dividends del fons Andbank Microfinance Fund a la Fundació Fero, l’import dels quals ha estat de 23.678,03 euros (28.363,72 dòlars originalment). Aquest fons de renda fixa que inverteix en microcrèdits en països en desenvolupament es va promoure en col·laboració amb Blue Orchard.

A l’acte d’entrega del xec representatiu van estar presents Piru Cantarell, directora de la Fundació Fero, la fundació privada que se centra en la investigació oncològica, i Pedro Pueyo, Head of Global Operations de la gestora d’Andbank, Andbank Asset Management. Andbank Microfinance Fund té un doble objectiu filantròpic; per una banda, inverteix en actius socialment responsables, com els microcrèdits per a emprenedors de països en vies de desenvolupament i, per l’altra, destina el 80% dels beneficis al desenvolupament de projectes d’ONG seleccionades, mentre el 20% restant es reparteix entre els partícips.

El producte se situa sota el paraigua del vehicle BlueOrchard Microfinace Fund, un fons de renda fixa que compta amb més de 15 anys de trajectòria i una rendibilitat mitjana anual del 4%, en el qual es pot invertir tant en dòlars com en euros. BlueOrchard és una de les firmes més grans d'inversió socialment responsable a nivell mundial, que promou la inclusió financera i el creixement sostenible a través de solucions d'inversió i finançament a institucions financeres de països emergents. Es va fundar el 2001 per iniciativa de les Nacions Unides amb l’objectiu de fomentar la inclusió financera.

La gestora ofereix préstecs a canvi de definir exactament quin tipus de persona es finança, establint uns tipus d’interès assumibles. Fins al moment, s’han atorgat 139 préstecs a institucions de microcrèdits, a microempresaris de 39 països, dels quals el 54% són dones i el 50% són microempresaris rurals. Per a tota aquesta gestió, BlueOrchard treballa amb més de 80 institucions locals que audita i controla constantment. Paral·lelament, compta amb un equip d’investigació propi i eines amb una forta gestió del risc.

Pedro Pueyo, d’Andbank, comenta que “aquest producte és un bon fons per a les inversions de caire filantròpic. Estem convençuts que les inversions socialment responsables tindran cada vegada més rellevància en el sector. Des d’Andbank estem treballant per gestionar que cada any es puguin atorgar més dividends a les ONG a les quals van destinats”.

La Fundació FERO

La Fundació FERO és una fundació privada que es dedica a la investigació oncològica i que, gràcies al finançament de donacions particulars, ha pogut posar en marxa nombrosos laboratoris d’investigació científica. L’entitat va ser fundada pel doctor Josep Baselga, catedràtic de medicina de la Universitat autònoma i president del comitè científic de la fundació VHIO (Vall d’Hebrón Institute of Oncology). Una de les principals fites de la fundació ha estat la creació del Centre de Càncer de Mama, al Vall d’Hebrón, únic en la seva especialització a Espanya.