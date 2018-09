Quatre de cada deu llocs de treball creats des del 2013 al país venen de la inversió estrangera. Així ho ha posat en relleu el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, a preguntes del conseller liberal Ferran Costa sobre l'impacte de la inversió estrangera en l'economia del país. I és que, segons Costa, aquest balanç és “pobre” i ha posat en dubte l'impacte que aquesta inversió té sobre el país.

Saboya ha concretat que al 2014 es van crear 173 llocs de treball; 498 al 2015 i 562 al 2016. També ha posat sobre la taula que la inversió formalitzada va suposar 50 milions al 2014; 96 al 2015; 98 al 2016 i 82,5 milions al 2017. Entre els mesos de gener i febrer d'aquest any, a més, les noves autoritzacions sumen 34,6 milions, quan l'any passat en els mateixos mesos va ser de 13,7. El ministre també ha manifestat que una de les prioritats per a aquest any és fer un seguiment de les inversions per comprovar les que realment es formalitzen i l'impacte que tenen. A més a més, ha destacat que també espera la concreció de projectes al llarg d'aquest any, especialment del clúster de salut.

D'altra banda, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha destacat que ja es treballa per solventar les deficiències a la duana, entre les quals la manca de personal, i ha recordat que aquest any el pressupost ja inclou una partida per incorporar cinc nous efectius.

A l'ultim, el titular d'Educació, Eric Jover, ha remarcat, davant una pregunta de la consellera independent Sílvia Bonet, que es treballa amb el govern d'Espanya perquè el bàtxelor d'infermeria sigui homologat de manera més fàcil que fins ara i també ha recordat que arran de l'acord d'associació s'obrirà una oportunitat important, ja que “no caldrà homologació” perquè els títols seran reconeguts de manera automàtica.