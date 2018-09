La parròquia de Sant Ot, les diferents confraries de la Seu d'Urgell que participen en la processó de Divendres Sant i l’ajuntament de la Seu d’Urgell fan una invitació a tots els ciutadans i feligresos de la ciutat a participar en la processó de Divendres Sant, segons informa aquest dijous el Bisbat d'Urgell en un comunicat. D'aquesta manera, les persones que ho desitgin podran participar-hi activament encara que no estiguin vinculades directament a cap associació o confraria de la processó. El Casal Parroquial i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat disposen d’una llista d’inscripcions dels diferents passos i els Armats, a la qual s'hi poden incorporar durant els dies previs a la processó.

La processó de Divendres Sant de la Seu d’Urgell és una de les més antigues de Catalunya. El 1570 el Capítol de la Catedral ordenava com havia de ser la presidència de les diferents processons que se celebraven a la ciutat. Uns anys més tard, el 1575, ja trobem constància d’una processó de Divendres Sant. Possiblement només recorria l’interior de la catedral. Els germans de la Confraria de la Preciosíssima Sang, fundada a l’antic Hospital de Pobres el 1603, foren els primers en treure un pas pels carrers en la processó. Més endavant, aquesta entitat civil i religiosa tingué cura de la construcció d’altres passos de la Passió de Crist. Durant més de quatre-cents anys, la processó de la Ciutat d’Urgell ha recorregut els carrers del centre històric. Els feligresos i la ciutadania hi han participat des de diferents àmbits: els uns com a integrants de les diferents confraries, els altres com a Armats i Hebreus, o els més petits amb Vestes o de Veròniques. Molta altra gent, amb devoció i respecte, hi participen acompanyant amb ciris els passos i també de penitents portant una creu.

Actualment, la processó surt de davant de la catedral a dos quarts de nou del vespre. Els diferents passos de la processó de Divendres Sant de la Seu d’Urgell són els Armats i els Hebreus, l’Oració a l’Hort, el Prendiment, l’Assotament, Jesús Davant de Ponç Pilat, el Natzaré, la Puríssima Sang, la Pietat, el Sant Sepulcre i la Dolorosa. També hi participen nens i nenes vestits d’angelets, Veròniques, Samaritanes, i Vestes.

La processó de la Seu d'Urgell conserva uns elements que la singularitzen: els nens vestits d’Hebreus que acompanyen els Armats, i els petits abillats amb artesanes i elegants Vestes que porten els Improperis. La majoria de passos són obra de la coneguda Escola d’imatgeria religiosa d’Olot. Els estandars de les diferents confraries rememoren els pretèrits anys de les seves respectives fundacions.

La processó és l’acte religiós i cívic que aplega més gent a la Seu d’Urgell, la gran majoria vinguda de fora de la ciutat –de la comarca i contrades veïnes–, així com un gran nombre de turistes que visiten la comarca durant la Setmana Santa i la Pasqua. La processó és un acte religiós de respecte en què es commemora la Passió i Mort de Jesús.