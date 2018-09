El ministre de Salut, Carles Àlvarez, ha posat en relleu que el cap d'Urgències no ha estat rellevat del càrrec. D'aquesta manera ha confirmat que el responsable “continua sent el mateix”, tot i que “momentàniament” no presta serveis al SAAS per motius personals i són dos coordinadors els que fan les seves funcions. El cap de Govern, Toni Martí, ha afegit que quan es reincorpori s'avaluarà la seva continuïtat en el càrrec.

D'aquesta manera han respost les preguntes que havia formulat el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, sobre Urgències. Gallardo ha lamentat la manca de previsió i l'efecte que la situació ha tingut sobre els usuaris, que han patit un “col·lapse”. Àlvarez li ha confirmat que abans de l'estiu les places vacants estaran cobertes i que, d'aquesta manera, el servei comptarà amb 28 metges. Per atreure professionals, ja que ha reiterat que costa que vulguin venir a treballar a Andorra, s'han pres certes mesures com que tinguin la consideració i la retribució d'especialistes o que puguin fer torns de 12 o 24 hores, a més de considerar l'experiència enlloc de l'acreditació de l'especialitat a l'hora de fer la contractació.

En una altra pregunta del conseller d'SDP, Víctor Naudi, s'ha posat sobre la taula la problemàtica que viu el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) per la falta de facultatius especialistes al servei, sobretot en l'àmbit de neurologia. El ministre de Salut ha reconegut que el país pateix una “falta d'atractiu” per als metges i també ha explicat que actualment hi ha dos neuròlegs al SAAS que treballen a temps parcial i un altre especialista convencionat per la CASS. Malgrat això, Àlvarez ha admès que fa mesos van licitar una nova plaça, però aquesta va quedar deserta. “La gent vol treballar on hi ha prestigi i allà on la seva carrera pugui créixer”, ha expressat el ministre, que ha apuntat que una de les millores seria la incorporació de centres de prestigi al país per aconseguir atreure especialistes.

Unes propostes que no han satisfet de cap manera Naudi, que ha remarcat que la falta d'idees mostra “un cop més l'esgotament d'aquest Govern i això els malalts no s'ho mereixen”. Davant d'aquestes paraules el titular de Salut ha recordat que “la carrera professional per un metge importa molt i és molt difícil que vinguin a Andorra”, però malgrat això ha recordat que s'ha aconseguit reduir la llista d'espera a un mes i mig. “No crec que puguem fer gran cosa més, a part d'incorporar un nou especialista i obrir noves places, però si ningú hi opta haurem d'esperar”, ha sentenciat. Àlvarez també ha avançat que s'està treballant en una xarxa d'atenció que permeti reduir, encara més, el temps d'espera.