La convocatòria reivindicativa dels funcionaris, davant del Govern primer i a la plaça del Consell General segon, ha reunit prop de 700 persones, que han cridat, han xiulat i han demanat amb pancartes i càntics que no tiri endavant la reforma de la llei de la Funció Pública. De fet el moment en què més s'ha sentit la cridòria ha estat quan el cap de Govern i el seu gabinet de ministres han sortit de l'edifici del Consell General, en acabar la sessió de preguntes. Un altre moment simbòlic de la jornada ha estat quan els manifestants han entrat a l'edifici administratiu del Govern a fer un tràmit simbòlic, i han omplert tota la primera planta.

Tal com ha informat el president del Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP), David Garcia, de les prop de 900 persones que integren el cos docent de l'escola andorrana el 80% ha secundat la vaga, una xifra que compleix amb les previsions que s'havien fixat. Així mateix, gairebé la meitat de les famílies no ha portat als seus fills a l'escola, una dada que “valorem molt positivament”. Pel que fa a si hi ha hagut alguna problemàtica relacionada amb la vaga i els serveis mínims als centres escolars, des del SEP han lamentat que no tenen constància de res perquè el Govern no n'informa.

Tant Garcia com el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (SEP), Gabriel Ubach, han coincidit a assenyalar que aquesta vaga no és de funcionaris, sinó que és una vaga de país i que suposarà “un abans i un després” per a Andorra, ha manifestat de Garcia. “No és una lluita entre funcionaris i el Govern, és una lluita entre la classe obrera andorrana i el Govern”, ha sentenciat Ubach. El sindicalista ha tornat a lamentar que es tracti als funcionaris com a “terroristes” i ha demanat la dimissió de Toni Martí i tot l'equip governamental. Ha informat que s'ha iniciat una recollida de signatures perquè la legislatura finalitzi abans del marcat i ha assegurat que, veient la nombrosa convocatòria de manifestants, “ara ja no ens para ningú”. I més després que el Govern hagi anunciat l'entrada a tràmit parlamentari de la llei aquest mateix dijous.

Ubach ha demanat més “polítiques participatives” i acabar amb el sistema “caduc i agre” d'aquest Govern, que està portant “el país a l'abisme”.

Pel que fa a la convocatòria de vaga per a divendres, des del SEP han explicat que el seguiment del professorat serà menys que el d'aquest dijous, però que com que se suma el personal de la Justícia poden acabar sent més en nombre total. Així mateix, Ubach ha assegurat que es repetirà la vaga de zel dels duaners, i que ha causat cues importants als dos punts fronterers. El secretari general de l'USdA ha respost les paraules del ministre de Finances, Jordi Cinca, en què recordava que la vaga de zel no està “regulada enlloc”.”Cap vaga està reconeguda pel senyor Cinca” i és “trist que digui això, venint d'on ve, del Partit Socialdemòcrata”, ha sentenciat Ubach. A ell i a la resta de polítics del Govern els ha etzibat: “Sembla que no sàpiguen que el joc, després de fer tot el recorregut acabes tornant a la casella de sortida, i moltes vegades passant per la presó”.