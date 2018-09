El conseller del PS Pere López ha denunciat que el decret sobre els serveis mínims per als dos dies de vaga que ha aprovat el Govern és “abusiu” ja que ha obligat a treballar a un elevat volum de persones perquè l'executiu ha considerat com a serveis essencials alguns que, al seu parer, no ho són. El cap de Govern, Toni Martí, ha lamentat les afirmacions de López remarcant que “no s'hi val a dir que s'han imposat serveis mínims” i ha recordat que es van proposar als sindicats i que aquests “no van dir” que no hi estiguessin d'acord. A més, ha remarcat que els sindicats tampoc no representen tots els treballadors de l'administració. Ha conclòs que aquests serveis mínims suposen entre el 10% i el 15% del personal.

López ha lamentat que faci cinc anys que el Govern s'hagués compromès a regular el dret a vaga i que encara no s'hagi fet i que hagi impulsat una Llei de la Funció Pública (que s'ha entrat a tràmit parlamentari aquest dijous mateix) que “serà un nou fracàs de DA”, ja que els treballadors ja s'hi han mostrat en contra i tampoc no s'ha comptat amb l'oposició per a la seva elaboració. La ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, ha destacat que hi ha hagut “molts treballadors” que han “animat” el Govern a presentar aquesta reforma que, ha assegurat, era necessària ja que millora les condicions retributives dels treballadors potenciant la seva formació.

Aquestes manifestacions s'han fet arran de la pregunta plantejada per López al voltant de com afectarà aquesta llei els comuns i les parapúbliques. Descarrega ha remarcat que pel que fa a les corporacions comunals les afectarà en un “petit nombre de disposicions”, com ara en la mobilitat o la condició de funcionari mentre que pel que fa a les parapúbliques no les afecta. Davant aquestes afirmacions López ha lamentat que no hi hagi un control sobre les estructures de personal de les parapúbliques i s'ha demanat com pot ser que la llei no afecti els comuns, per exemple a nivell retributiu, quan es garanteix la mobilitat del personal entre administracions. Descarrega ha destacat que s'ha respectat l'anterior llei del 2000 pel que fa al personal de les parapúbliques i que aquest respecte a la seva independència orgànica no els eximeix del criteri de sostenibilitat de la despesa.