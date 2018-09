L’Hotel Plaza Andorra, que va ser guardonat per la Cambra de Comerç i Indústria d’Andorra amb el premi a la millor ambientació de Nadal d’Andorra la Vella, ha decidit fer donació de l’import d’aquest premi a Unicef Andorra, segons informa l'entitat. Aquesta donació (1.000 euros) no fa més que enfortir la relació de col·laboració de l’Hotel Plaza Andorra i Unicef Andorra des que l’hotel es va afegir al programa One Chance For Children que duu a terme Unicef Andorra amb el sector hoteler del país.

Des del 2003, any en què l’Hotel Plaza Andorra es va adherir a aquest programa, ha aconseguit recaptar milers euros gràcies a la generositat dels seus clients, a la motivació del seu equip i al compromís de la direcció i propietat del grup. Totes les donacions s’han destinat als programes per a lluitar contra la sida que Unicef duu a terme a Camerun.

En el moment del lliurament del donatiu, la directora comercial i de màrqueting del grup Hotels Plaza Andorra, Rosa Macià, va afirmar que és una satisfacció poder fer donació del premi que van aconseguir i alhora va agrair la implicació dels seus empleats i la solidaritat dels seus clients.

D’altra banda, la directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, va aprofitar per agrair la llarga col·laboració que l’Hotel Plaza Andorra manté amb el comitè. També va assenyalar que és un exemple de relació d’èxit ja que els petits gestos sumen i multipliquen els resultats en els programes. Val a dir que gràcies a aquest conveni, al Camerun, el 99% dels bebès de mares seropositives del Camerun ja neixen lliures del VIH, l’any passat prop de 2.000 adolescents es van fer el test del VIH. Els que van donar positiu ja estan rebent tractament i 109 orfes a causa de la sida han rebut material escolar, beques o suplements nutricionals.