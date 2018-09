El Tribunal Constitucional s'ha pronunciat aquest dijous sobre el recurs interposat per una part dels parlamentaris de l'oposició en relació a si les noves lleis de competències i transferències s'ajusten a la Carta Magna. Segons la sentència del TC, la Llei de delimitació de competències s'ajusta a la norma, però estima que la Llei de transferències no, perquè el nous criteris de repartiment no serien proporcionals. El recurs argumentava que els nous criteris, com ara les pernoctacions, el cadastre, la separativa d'aigües, o les inversions econòmiques i mediambientals afavoreixen unes parròquies respecte d'altres, i per tant, trenquen el principi d'igualtat entre elles. Les dues lleis van ser aprovades pel Consell General el passat 20 d'octubre, malgrat l'informe encomanat pel comú de Sant Julià de Lòria que ja alertava de possibles inconstitucionalitats, i van ser portades al TC pels tres consellers del grup socialdemòcrata, Pere López, Rosa Gili i Gerard Alís, el representant d'SDP, Víctor Naudi i dos consellers liberals, Jordi Gallardo i Ferran Costa. Costa, en conèixer la resolució del TC, ha assegurat que estan “contents d'haver fet allò que crèiem que havien de fer”.