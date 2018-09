“El tema de la vaga de zel s'ha de tractar amb cura”, ha manifestat aquest dimecres al vespre el ministre de Finances, Jordi Cinca. El motiu, ha plantejat, que el dret a fer vaga està reconegut, però en canvi la vaga de zel “no està regulada enlloc”. Així ho ha recordat el ministre al personal del servei de duanes, davant l'anunci dels treballadors dels dos punts fronterers d'aplicar aquesta tipologia concreta de vaga. Una tipologia que consisteix en el compliment estricte de la normativa laboral, és a dir, en fer més controls i parar més cotxes, el que pot acabar comportant complicacions en el trànsit dins i fora del país.

Per tot, i tenint en compte que la vaga de zel “no està reconeguda ni regulada”, ha demanat als duaners que es respectin els serveis mínims establerts pel Govern. I la resta de companys “que no estiguin al règim de serveis mínims faran el que creguin convenient, però dins els paràmetres de vaga”, ha reiterat. Preguntat per si s'aplicarà alguna mesura si finalment es desenvolupa una vaga de zel, Cinca únicament ha respost que confia que tothom es comporti “dins els paràmetres de normalitat com fins ara”.

D'altra banda, i pel que fa a l'article 12 del decret de serveis mínims publicat dimarts al vespre pel Govern, i on consta la possibilitat d'aplicar un estat d'emergència en cas de necessitat imperiosa, el ministre de Finances s'ha mostrat sorprès pel rebombori que ha generat, tenint en compte que no es tracta d'un text nou i que ja es va publicar igual quan els duaners van convocar una vaga el 2014. En cap cas “hem tingut cap reacció” al fet que els duaners plantegin una vaga de zel, ha defensat. A més, ha subratllat que Andorra és un petit país amb dos punts fronterers i que cal contemplar mesures perquè “és evident” que no és el mateix una vaga a aquests punts fronterers que la que afecta al personal administratiu.

En línies generals, Cinca s'ha mostrat confiat que les dues jornades de vaga es desenvoluparan amb “normalitat”, i que s'aconseguirà, tant que els funcionaris puguin exercir el seu dret, com que es respectin els drets dels ciutadans de poder gaudir dels serveis de l'administració pública.