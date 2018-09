Durant la celebració dels actes institucionals pel Dia de la Constitució, el ministre de Turisme, Francesc Camp, ha reconegut que l'executiu ha anat “una mica lent” en la confecció dels primers reglaments relacionats amb la Llei general de l’allotjament turístic, aprovada el passat mes de juliol, però indica que “s'han treballat molt al detall”. Cal recordar que la idea de l'executiu era tenir els reglaments enllestits abans de l'inici de la temporada d'hivern. De moment no hi ha cap reglament aprovat, i se n'han de desenvolupar un total de quinze. “Un cop aprovem el dels apartaments turístics i el dels hotels, la resta ja vindran rodats. A l'estiu els tindrem tots validats”, ha expressat.

El ministre ha apuntat que el primer text, relacionat amb els detalls per poder explotar un habitatge com a apartament turístic, ja s'ha enviat a la comissió d'economia, als cònsols i a les associacions implicades perquè el revisin i hi aportin els matisos que creguin necessaris. “Esperem que a finals d'aquest mes o a principis del mes d'abril, puguem donar el reglament per aprovat”, ha indicat Camp, que ha recordat que el Govern no tindria per què enviar el text a tots aquests agents perquè la confecció dels reglaments és competència exclusiva de l'executiu. Malgrat les preguntes dels periodistes, el ministre de Turisme no ha volgut desvelar cap detall del reglament, fins que no estigui aprovat de manera definitiva.

Malgrat això, Camp ha recordat que “tots els allotjaments que vulguin oferir el seu habitatge com a ús turístic hauran d'estar registrats” i això, segons el ministre, ajudarà a ordenar el sector turístic. En referència a si la Llei ajudarà a poder afrontar la problemàtica actual de falta de lloguer de llarga durada pels residents, el titular de Turisme ha apuntat que “en alguna mesura podrà ajudar, sobretot a les parròquies afectades més pel turisme com Canillo i Encamp, però la solució vindrà arran del paquet d'accions que va presentar el ministre Espot”. Camp també ha recordat que la Llei permet que les comunitats de veïns puguin prohibir, a través dels estatuts, que cap dels habitatges s'utilitzi per a ús turístic.

Reglament dels hotels



El ministre de Turisme també ha apuntat que el següent reglament en veure la llum serà el dels hotels. “Esperen tenir-lo llest durant el mes d'abril”, ha dit Camp que també ha apuntat que se seguirà el mateix procés de validació, que el reglament dels habitatges turístics, amb els actors implicats. El ministre ha apuntat “demanem més equipaments i més reputació 'online', i està clar que en alguns casos potser podrem donar més temps d'adaptació, però encara hem de determinar quant”. Tal com ja es va apuntar, el reglament marcarà que la catalogació de les estrelles dels hotels anirà en funció dels equipaments i la reputació 'online'.