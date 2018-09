Davant la reivindicació dels treballadors d'E.Leclerc Punt de Trobada perquè el Govern construeixi una rotonda davant del centre comercial, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha assegurat que hi ha pressupost per poder fer el projecte executiu aquest any i començar les obres l'any vinent. El ministre ho explicat en declaracions als mitjans durant la recepció oficial d'autoritats pel Dia de la Constitució, al vestíbul del Consell General.

Torres ha dit que divendres de la setmana passada es van reunir amb els representants d'E.Leclerc Punt de Trobada i que els hi van manifestar la voluntat del Govern de realitzar el projecte d'una rotonda a 30 metres de la gran superfície aquest mateix 2018, i d'incloure-la en el pressupost pel 2019, de manera que la rotonda pugui ser una realitat a curt termini, i no pas a mitjà termini com es preveia inicialment. Es tractaria d'una rotonda similar a la que hi ha a l'alçada del centre comercial River i es situaria a una distància equidistant entre aquesta i la rotonda propera a la Duana, a 900 metres de cadascuna, concretament.

Sobre la reclamació dels treballadors d'incrementar la freqüència de les línies d'autobús que arriben fins al centre comercial, que són un total de cinc, el ministre Jordi Torres ha dit que des de Govern s'ha fet un estudi i que el bus que s'ha posat a la seva disposició només l'estant utilitzant una vintena de persones al dia. Torres ha apuntat que quan estigui habilitada la rotonda, es faran altres proves del servei de bus, per valorar si és realment factible.

Cal recordar que aquest dimecres al matí, coincidint amb el Dia de la Constitució, unes 300 persones han assistit a la marxa convocada pels treballadors de l'E.Leclerc Punt de Trobada, per reivindicar aquestes qüestions; una xifra de manifestants molt inferior a la que els representants dels treballadors del centre comercial havien transmès al Govern, segons ha apuntat el ministre d'Ordenament Territorial.