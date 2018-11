De vegades la ficció supera la realitat. I aquesta vegada no és per menys. Els fets han passat aquesta tarda quan l'humorista Joaquín Reyes es trobava gravant un sketch per a 'El Intermedio', el programa que presenta a 'La Sexta' el 'Gran Wyoming'.

Tal com informa la cadena de televisió a la seva web, Reis s'estava en plena gravació d'un nou capítol de la seva secció 'Zanguangos' quan sis agents de la Policia Nacional s'han aproximat per identificar-lo. < / span>

el motiu, continua relatant 'la Sexta', ha estat la trucada d'un veí que l'havia confós amb Carles Puigdemont ja que l'humorista anava caracteritzat com l'expresident català. Tant els agents com l'equip de 'El Intermedio' han rebut amb humor el malentès i el rodatge ha pogut continuar amb normalitat.

El divertit i esperat 'Zanguangos' s'emetrà dilluns que ve per la nit. El Parc Europa de Torrejón d'Ardoz (Madrid), lloc on s'estava gravant el sketch, és molt conegut pels madrilenys per disposar rèpliques de coneguts monuments europeus a petita escala . Alguns d'ells es poden localitzar a Bèlgica, país on es troba fugit l'ex president.

L'humorista s'ho ha pres amb humor: "Jo era Puigdemont tal qual, amb el pelazo i la mirada èpica. O bé no tenien entusiasme per detenir l'expresident o es feien olor la torrada" .