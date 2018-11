Univers Bomosa, un dels candidats a acollir el casino d'Andorra, ha signat diferents acords amb grans noms del món de l'espectacle musical, l'alta gastronomia, l’art, la cultura i l'oci, per la preparació de la seva candidatura al casino And Center, entre els que destaquen Live Nation, Doctor Music, Focus Espectacles i Gaudí Exhibitions Center, entre altres.

Les promotores Doctor Music i Live Nation són part de l'aposta d’Univers Bomosa per la seva candidatura del casino And Center, amb les quals s'ha signat un compromís. Amb una àmplia i reconeguda trajectòria internacional són els responsables de la producció de grans esdeveniments i els impulsors de gires i festivals arreu del món. Entre les dues productores han aconseguit que Bruce Springsteen, The Rolling Stones, U2, Adele, Justin Bieber, Ricky Martin i Red Hot Chilli Peppers, entre d'altres artistes de renom internacional, tinguin parada obligatòria a totes les seves gires a Barcelona.

Pel que fa a la gastronomia, el casino d’Univers Bomosa, dins de l’espai And Center, ha tancat un acord amb Rumble Fish, una promotora que s’encarrega de la producció de 'Dinner Shows' de gran format amb cuiners guardonats amb estrella Michelin que arrosseguen una gran trajectòria i que són un atractiu pel client internacional per visitar el Principat, així com també pels residents del país.

La candidatura d'Univers Bomosa ha presentat tres localitzacions per dur a terme l'And Center, totes d’elles vàlides per separat per fer front al projecte. Un dels objectius que proposa Bomosa és que aquest espai d'oci i cultura sigui un espai de tots i per a tots els residents andorrans i fer servir aquesta ubicació com a altaveu per al talent jove del país i futures promeses de les diferents disciplines artístiques que hi tindran cabuda.

Bomosa ha presentat una proposta que incorpora la construcció d'un nou edifici emblemàtic al centre d’Escaldes-Engordany, amb una inversió prevista de 100 milions d'euros. La fundació Bomosa preveu invertir fins a 3 milions d'euros en projectes socials al país si aconsegueix la concessió del casino d’Andorra.