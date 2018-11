Adeu als Andorra Outdoor Games. Hola a la Gran Fondo Family. Després de constatar que la participació als Outdoor Games (triatló, trail i BTT) estava estancada, Andorra Turisme i l'organització de l'esdeveniment esportiu, Win Sports Factory, han apostat per impulsar una nova cita esportiva: la Gran Fondo Family, una marxa cicloturista de bicicleta de muntanya. La marca Gran Fondo està consolidada a l'Estat espanyol, amb tres proves (Priorat, La Mussara i Sant Sebastià) que mouen uns 17.000 ciclistes en total. Com que Andorra és un país amb una gran cultura ciclista i disposa de dues marxes cicloturistes de carretera consolidades (La Purito i La Volta als Ports), s'ha optat per organitzar una marxa cicloturista de bicicleta de muntanya.

L'objectiu per a la primera edició és aconseguir unes 1.500 inscripcions, i que els participants vinguin acompanyats per almenys un familiar, perquè l'esdeveniment rondi les 3.000 persones. De fet, el director de Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha argumentat que el país s'ha de posicionar com un destí de muntanya, esportiu i familiar. L'organització de la Gran Fondo Family opina que Andorra té al seu favor una gran cultura ciclista i una gran oferta familiar. De fet, la inscripció també inclou una arrossada a Naturlàndia al final de la marxa, i un 2×1 per al parc.

La prova tindrà lloc el 22 de juliol, i hi haurà dues distàncies: la de 90 quilòmetres i 2.900 metres de desnivell, i la de 50 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell. La sortida serà a la cota 2000 de Naturlàndia. Amb tot, la marxa no és competitiva, ja que una part passa per territori espanyol i s'haurien de tancar al trànsit 90 quilòmetres de carretera, tot i que sí hi haurà comptatge del temps. Una altra característica de la marxa és que tothom ha de dur, obligatòriament, el mallot de la Gran Fondo.

El director general de Win Sports Factory, Mauro Llorens, ha subratllat que el clclisme de muntanya guanya adpetes i que Andorra és un escenari perfecte per practicar-lo. L'organització espera que la prova tingui èxit i que la participació augmenti un 15% per any. A més, l'any que ve es vol muntar el Campus Gran Fondo Factory, on durant una setmana conviuran ciclistes amateurs i professionals.

Les inscripcions per a la marxa s'obriran l'1 de març, i el preu oscil·larà entre els 38 i els 49 euros, amb el mallot d'alta gamma inclòs, els avituallaments, l'assegurança, el dinar i el 2×1 per a Naturlàndia. Andorra Turisme subvenciona la prova amb 80.000 euros, i un variable de fins a 15.000 euros, segons el nombre d'inscrits. També s'està treballant perquè un ciclista de BTT professional sigui l'ambaixador de la marxa.