El comú d'Andorra la Vella està negociant amb un particular el preu que podria costar llogar una parcel·la de 6.000 metres quadrats al costat de la rotonda de la Dama de Gel i que podria servir per fer-hi un aparcament per pal·liar la manca de places d'estacionament a la parròquia quan altres espais, com el Parc Central, han de tancar. Així, ho va explicar la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en el consell de comú celebrat dimecres a preguntes de l'oposició.

D'altra banda, Marsol va confirmar que en un termini d'entre quinze dies o tres setmanes l'aparcament que el comú habilitarà a la zona del Prat del Rull ja es podrà utilitzar. De fet, en els propers dies s'enquitranarà la parcel·la, de 2.700 metres quadrats, que el comú ha llogat a un preu de tres euros el metre. A aquesta obertura immediata contribuirà el fet que uns altres propietaris facilitin l'accés a aquesta parcel·la i no s'hagi de construir una rampa d'accés.