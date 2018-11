La nova edició de 'Supervivientes' agafa forma setmanes abans del seu inici. De moment, són ja dues les candidates que han confirmat la seva participació en el concurs. Es tracta de Raquel Mosquera, perruquera i ex concursant d'altres realities com 'Mira Qui Salta', i de Maria Lapiedra, col·laboradora del programa 'caça-papallones'.

D'altra banda, també es coneix el descart d'altres dos candidats dels quals hi havia rumors sobre la seva possible participació en aquesta edició del programa que presenta Jorge Javier Vázquez. Un d'ells és Kiko Matamoros, excol·laborador de 'Sálvame', que no participarà malgrat que li havien ofert "el màxim de la història del reality". La filla de Rocío Carrasco i de i David Flores, Rocío Flores, tampoc estarà en el concurs. Ha estat ella mateixa la que s'ha autodescartat per ser la seva col·laboració "incompatible amb els estudis".

Exceptuant a descartats i confirmats, hi ha una àmplia llista de possibles aspirants a concursar. Alguns d'ells són el nuvi de Chabelita Alberto Illa, l'ex miss Espanya María Jesús Ruiz, els col·laboradors de 'Sálvame' Gustavo González Chelo García Cortés i Gustavo González, a més de l'ex marit de Maria Lapiedra, Mark Hamilton.

Segons ha pogut saber ' cotilleo.es ', la productora del reality està en negociacions amb Carlos Lozano, que assegura que "acceptaria concursar" en funció de les condicions que li ofereixin. Tampoc es descarta la participació de la parella d'economistes, Silvia Charro i Simón Pérez, que van fer un vídeo en què apareixien nus i en el qual anunciaven la seva candidatura a participar en el programa.