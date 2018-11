Hem quedat prendidamente enamorades d'aquesta preciositat (no té un adjectiu més descriptiu) de bossa 'ho té TOT! Miu Miu li ha posat en safata als nostres ulls aquest Lady Bag de pitó rosa . Però sens dubte, el que més ens ha meravellat és la seva fermall joia, ¿pot ser més bonic?

És clar que quan hem vist el preu (com ja era d'esperar) gairebé ens caiem de la cadira, té un mòdic preu de 3.200 & euro; , així que, < b> hem indagat i hem trobat aquest clon de Mango que poc ha d'envejar a l'original.

He de dir que no sabria amb quin dels dos colors quedar-me, el blau podria prendre-li el lloc. Gràcies Mango per fer-nos la vida molt més fàcil i no permetre que la nostra butxaca se'n ressenti tant. El preu d'aquest clon costa: 35,95 & euro;.