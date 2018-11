Noemí Galera i Amaia van visitar el night show 'Late Motiv' de Andreu Buenafuente per explicar tot el que estan vivint després que el concurs hagi acabat. Després de l'explosió mediàtica d'OT, Noemí va confessar que les xarxes socials van jugar un paper fonamental en l'èxit d'aquesta edició del concurs musical. Amaia va començar confessant el seu nerviosisme i la seva por a "fer el ridícul en aquest programa".

El presentador català va començar definint a la guanyadora d'aquesta edició d'Operación Triunfo com "l'antítesi del postureo" ja que, segons Buenafuente, Amaia és " natural i la gent s'identifica amb ella "i ha comentat que el mateix podia dir-se dels altres 15 concursants. Noemí va comentar que en els càsting és complicat seleccionar ja que alguns destaquen per alguna cosa concreta ??b>, "hi ha una cosa en la veu que de vegades no és prodigiosa però et crida", però que " en el cas d'Amaia és fàcil ".

quant al escepticisme que existia entre els productors, directors i professors, Noemí va comentar que tots" estàvem una mica escèptics i pensàvem que potser l'acabàvem de matar "i ha recalcat que" ha estat fonamental perquè la gent jove no veia les gales però sí el 24 hores . Hem fet gaire cas a les xarxes: ens proposaven cançons , ens avisaven de la planxa d'Aitana, etc ".

Amaia també va parlar de la seva nova realitat," ha vingut tot tan de cop i tant que és com si ho estigués vivint una altra persona "i va confessar també que ells no sabien de la repercussió que estaven tenint pel que fa a la gent i que" en les gales era l'únic moment "en què veien que OT teni a una gran repercussió en els mitjans i en les xarxes socials.