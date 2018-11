Com ho llegeixen, la Cort Suprema de l'estat de Califòrnia , Estats Units. deliberarà sobre la existència del mític ' Bigfoot '.

El tribunal estudiarà si la criatura és real en resposta a una demanda imposada per Claudia Ackley , una dona que assegura haver vist el 'Bigfoot ' i que va denunciar a l'estat californià per no incloure-ho en la llista d'espècies que poblen aquest territori de la costa est nord-americana, tal com informa ' El diari de NY ',

Ackley assegura haver-se trobat amb l'animal, també conegut com' yeti 'ja < / span> hora espera comprovar ni el davant de la justícia.

Segons el seu relat, el va veure pujat a un arbre i, per la seva grandària, va calcular que podria pesar uns 350 quilos .

"Anem a acudir als tribunals amb proves , amb experts , amb biòlegs especialitzats en vida salvatge. Anem a provar més enllà d'un dubte raonable que l'espècie exist i ", va declarar Ackley a 'Global News'.

Mite o realitat?

Tot i que la existència de l' ' yeti ' ha estat estudiada per la ciència, cap científic ha aconseguit demostrar-la . '

' Peus grans 'és una criatura molt estesa en la cultura popular . Les primeres referències apareixen datades en 1811 quan el explorador britànic, David Thompson , va trobar unes empremtes extremadament grans , que van ser atribuïdes a un animal al qual cridaran ' yeti ' o ' Bigfoot '.

Roger Patterson i Robert Gimlin van aconseguir fer el primer registre visual en 1967 . Una filmació en la qual apareix el que els seus creadors van considerar a un 'ieti' femení , batejat com " Patty ".

Des d'aquesta gravació es va fer pública, moltes persones han assegurat haver vist l'animal però sense aportar proves que permetin comprovar ni el .